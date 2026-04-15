Γ. Στουρνάρας: «Η ανανέωση της θητείας μου στην ΤτΕ για τρίτη φορά αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή» - iefimerida.gr

«Η πρόταση του πρωθυπουργού για τρίτη συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του διοικητή της ΤτΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα», τονίζει ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ο ίδιος, αναφορικά με την πρόταση ανανέωσης της θητείας του ως διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί της Τετάρτης, τονίζει:

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών».

Σύγκληση του συμβουλίου της ΤτΕ

Σημειώνεται ότι με βάση όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το γενικό συμβούλιο της ΤτΕ, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά η δήλωση του Γ. Στουρνάρα:

«Η πρόταση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τρίτη συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών».

ΑΠΕ ΜΠΕ