Στον Κουβαρά κοντά στους πυροσβέστες ο Ευάγγελος Τουρνάς -Ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς - iefimerida.gr

Τον δοκιμαζόμενο από τη φωτιά Κουβαρά επισκέφθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
Ο κ. Τουρνάς μετέβη στην περιοχή του Κουβαρά, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία.
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