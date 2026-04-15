Στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του στενού συνεργάτη του Γιώργου Μυλωνάκη.
Ο κ. Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκεφαλικό ανεύρυσμα το οποίο αιμορράγησε.
Ο πρωθυπουργός έσπευσε στον «Ευαγγελισμό» για να ενημερωθεί προσωπικά από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη.
Στενός συνεργάτης του Κυρ. Μητσοτάκη από το 2012
Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι συνεργάτης του πρωθυπουργού από το 2012 και έχουν στενή σχέση.
Η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Σε λίγο αναμένεται και ιατρικό ανακοινωθέν.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο