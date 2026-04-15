Στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του στενού συνεργάτη του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο κ. Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκεφαλικό ανεύρυσμα το οποίο αιμορράγησε.

Ο πρωθυπουργός έσπευσε στον «Ευαγγελισμό» για να ενημερωθεί προσωπικά από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Στενός συνεργάτης του Κυρ. Μητσοτάκη από το 2012

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι συνεργάτης του πρωθυπουργού από το 2012 και έχουν στενή σχέση.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Σε λίγο αναμένεται και ιατρικό ανακοινωθέν.