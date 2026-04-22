Στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η Λάουρα Κοβέσι -Τι θα συζητήσει με τον Γιώργο Φλωρίδη - iefimerida.gr

Χωρίς επίσημη ατζέντα, αλλά σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία αφενός το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στο κόκκινο μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και αφετέρου εκκρεμεί η ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων, πραγματοποιείται σήμερα η συνάντηση της Λάουρας Κοβέσι με τον Γιώργο Φλωρίδη.



Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες επ’ ευκαιρία της αυριανής συμμετοχής της στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Forum των Δελφών.

Το πρώτο τετ α τετ του Γιώργου Φλωρίδη με την Λάουρα Κοβέσι είχε πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Οκτώβριο σε θετικό κλίμα. Τότε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ζητήσει την ενίσχυση του ελληνικού γραφείου με ακόμα τρεις εισαγγελείς, ώστε να αριθμεί συνολικά δεκατρείς εισαγγελικούς λειτουργούς, και την περαιτέρω στελέχωσή του από δικαστικούς υπαλλήλους, αίτημα που έχει ήδη δρομολογηθεί. Παράλληλα είχε συζητηθεί και το περιθώριο αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη Υπουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα συνάντηση, η οποία συμπίπτει χρονικά με την συζήτηση στη Βουλή του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητήθηκε πριν από αρκετές ημέρες από την κα Κοβέσι, χωρίς όμως να έχει γνωστοποιήσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης ποια θέματα επιθυμεί να τεθούν επί τάπητος.



Η ανανέωση της θητείας των των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι θα θιγεί το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο. Πρόκειται για τους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλεια Θάνου, με τους δύο πρώτους να είναι εκείνοι που έχουν σχηματίσει τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που απεστάλησαν πρόσφατα στη Βουλή.



Η ανανέωση της θητείας τους για ακόμα πέντε χρόνια εγκρίθηκε από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων τον περασμένο Νοέμβριο, χωρίς να έχει υπάρξει απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ). Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον Άρειο Πάγο, καθώς θεωρήθηκε μονομερής ενέργεια με ανώτατους δικαστές και εισαγγελείς να σημειώνουν ότι η επιλογή και η παράταση της θητείας των Ευρωεισαγγελέων είναι αρμοδιότητα του ΑΔΣ. Η συνεδρίαση του ΑΔΣ, κατά την οποία θα αποφασιστεί εάν θα παραταθεί η θητεία των τριών Ευρωεισαγγελέων και ποιοι θα είναι οι τρεις νέοι εισαγγελικοί λειτουργοί που θα ενισχύσουν το ελληνικό γραφείο δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, ωστόσο αναμένεται εντός του Μαΐου.