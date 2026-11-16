Στο ΠΑΣΟΚ η Κασιμάτη, ανακοινώνεται σήμερα: Στην τελική ευθεία η διεύρυνση, ποιοι είναι στα «ραντάρ»

Το παζλ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή μπαίνει στην τελική ευθεία, με την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στην ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανακοινώνεται σε λίγες ώρες.

Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη μέχρι σήμερα βουλευτής που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Χαριλάου Τρικούπη και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί η επίσημη ένταξή της στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

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Η Νίνα Κασιμάτη ως ΠΑΣΟΚογενής επιστρέφει από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε την πολιτική της πορεία. Γι' αυτό, και σε αντίθεση με άλλους βουλευτές που ανακοινώθηκαν από το γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, θα ανακοινωθεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι, θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην εκλογική της περιφέρεια, τη Β΄ Πειραιά.

Η επανένταξή της στο ΠΑΣΟΚ έρχεται σε μια περίοδο που η διεύρυνση αποτελεί προτεραιότητα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και με τις όποιες εσωκομματικές διαφωνίες να ανήκουν πια στο παρελθόν.

Στους 6 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ

Με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ γενικά στο Λεκανοπέδιο αλλά και ειδικά στη Β΄ Πειραιά εδώ και πολλά χρόνια δεν εκλέγει βουλευτή καταγράφοντας χαμηλές πτήσεις στα ποσοστά του, η «μεταγραφή» της Κασιμάτη θεωρείται μια από τις σημαντικές κινήσεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

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Ακολουθείται το μοτίβο που επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη και τη Μυρτώ Κοροβέση, που μετά από συνάντηση μαζί τους έκανε τις επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ. Όλοι τους βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νίνα Κασιμάτη αλλά ο και Πέτρος Παππάς με τη Ράνια Θρασκιά που έχουν επίσης συστρατευθεί με το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό.

Έτσι, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον έξι βουλευτές που έχουν εκλεχθεί με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλειοψηφία τους θα διεκδικήσουν την εκλογή τους για πρώτη φορά με το ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα που αποτελούν το τρωτό σημείο της Χαριλάου Τρικούπη, με το βλέμμα στραμμένο στο ακροατήριο της Αριστεράς που αποτελεί σημαντική δεξαμενή για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πούλου και Τζάκρη στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη για τη συνέχεια των «μεταγραφών»

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ στο κορυφαίο επίπεδο των βουλευτών μπορεί να δείχνει ότι ολοκληρώνεται, ωστόσο, σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, δεν έχει τελειώσει.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου βρίσκεται στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται και η ένταξη της Θεοδώρας Τζάκρη καθώς, ως συνεργαζόμενη και όχι ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να παρακάμψει τον περιορισμό στις θητείες των βουλευτών που ορίζει το καταστατικό του κόμματος.

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Η ιδανική ολοκλήρωση του παζλ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρουλάκη με Χαρίτση

Η ιδανική ολοκλήρωση της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ για τον Νίκο Ανδρουλάκη θα γινόταν με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που θα άνοιγε τη δεξαμενή της Αριστεράς. Αυτή θα μπορούσε να γίνει πράξη με τη συνεργασία του Αλέξη Χαρίτση με το ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, παρά το γεγονός ότι θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα κινηθεί προς την ΕΛΑΣ, δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης που διατηρεί διαύλους μαζί του δεν έχει κρύψει την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό του.