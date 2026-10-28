Στο «Nick Galis Hall» ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον αγώνα του Άρη με την Τσεντεβίτα [Φωτογραφίες] - iefimerida.gr

Στις κερκίδες του «Nick Galis Hall» βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Άρη με την Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνας, στο πλαίσιο του EuroCup.

Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τη στρατιωτική παρέλαση, συνοδευόταν από το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Γλαβίνα, τον γνωστό φίλαθλο των «κιτρινόμαυρων», αθλητικογράφο και Τομεάρχη Αθλητισμού του κόμματος, Βασίλη Σκουντή, καθώς και τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Nick Galis Hall» για τον αγώνα του Άρη με την Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Nick Galis Hall» για τον αγώνα του Άρη με την Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο «Nick Galis Hall» για τον αγώνα του Άρη με την Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνας

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την αίθουσα τροπαίων του Άρη, όπου ξεναγήθηκε από τον παλαίμαχο διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Άρης, Χάρη Παπαγεωργίου.

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Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνώρισε από κοντά σημαντικές στιγμές της ιστορίας και τις μεγάλες διακρίσεις του μπασκετικού Άρη, πριν πάρει τη θέση του στις κερκίδες για να παρακολουθήσει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων».