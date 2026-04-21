Στην Αθήνα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Τασούλα -«Οι δύο χώρες έχουν σχέσεις αιώνων» [εικόνες] - iefimerida.gr

Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό όπου πραγματοποιεί συναντήσεις με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία.

Το πρωί επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Τον Αλβέρτο συνόδευσαν συνεργάτες του, ενώ στο τραπέζι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθισε ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας Αλβέρτος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος στις δηλώσεις του on camera στο Προεδρικό Μέγαρο αναφέρθηκε στις σχέσεις αιώνων του Μονακό με την Ελλάδα και τον κοινό πολιτισμό της Μεσογείου, έναν πολιτισμό ειρήνης και αλληλοβοήθειας.

Η επίσκεψη Αλβέρτου στο Μέγαρο Μαξίμου

