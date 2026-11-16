Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη - δημάρχων για τους συντελεστές δόμησης -«Θα γίνουν διορθώσεις» λένε Χατζηδάκης, Παπασταύρου, Γεωργιάδης

Να σβήσει τη φωτιά που σιγοκαίει με τους έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα Αθηνών, εξαιτίας του καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, θέλει ο πρωθυπουργός, στη συνάντηση που θα έχει μαζί τους σε λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά τους για το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και επιστολή προς τον κ. Μητσοτάκη με την οποία προειδοποιούσαν «ή αποσύρετε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή εμείς εξαιρούμαστε» και εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στους δήμους τους. Την επιστολή υπογράφουν οι δήμαρχοι Φιλοθέης-Ψυχικού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου και Παπάγου-Χολαργού και ζητούν να γίνει ο σχεδιασμός από μηδενική βάση, προειδοποιώντας -σε διαφορετική περίπτωση- με εντονότερες αντιδράσεις από την πλευρά τους.

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Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που πάει να δημιουργηθεί, επιχείρησε από την πρώτη στιγμή «να κατεβάσει τη θερμοκρασία», όπως σημειώνει αρμόδιο στέλεχος, και ξεκαθάρισε εγκαίρως ότι η μεταφορά τετραγωνικών δεν θα γίνει από έναν δήμο σε έναν άλλον, παρά μόνο εντός του ίδιου του δήμου.

Στη σημερινή συνάντηση δεν υπάρχει, προς το παρόν, απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει συνολικά το σχέδιο, αλλά να ενημερώσει τους δημάρχους για τις τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου και να τους διαβεβαιώσει ότι, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να κατευναστούν οι φόβοι τους για οικοδομική επιβάρυνση των περιοχών τους.

Αισιοδοξία στο Μαξίμου ότι θα βρεθεί κοινός τόπος με τους δημάρχους

Όπως εξηγεί στο iefimerida.gr αρμόδια πηγή, το μεγάλο πρόβλημα είναι με τα διατηρητέα κτίρια του Δήμου Αθηναίων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να τα διατηρούν και να τα συντηρούν χωρίς να μπορούν να χτίσουν. Από τη στιγμή που η μεταφορά τετραγωνικών δεν θα γίνεται από δήμο σε δήμο, δεν προκύπτει επιβάρυνση για τους δήμους των Βορείων Προαστίων. Άλλη πηγή διευκρινίζει ότι όλες οι προβλέψεις είναι υπό τον έλεγχο του ΣτΕ, το οποίο είναι πολύ αυστηρό στην προστασία του περιβάλλοντος και στους όρους δόμησης, όπως έδειξε η πρόσφατη απόφασή του για τους συντελεστές.

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Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα από τις εκατέρωθεν εξηγήσεις και τις απαραίτητες διορθώσεις θα βρεθεί κοινός τόπος με τους δημάρχους προκειμένου να κλείσει το μέτωπο που άνοιξε την τελευταία εβδομάδα. Παρότι η αρχική διαχείριση κρίνεται ότι δεν ήταν επαρκής, μετά τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό και την παρέμβασή του αναμένεται να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις.

Είναι ένα κρίσιμο στοίχημα και για την κυβερνητική παράταξη, αφού στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας διατηρεί ισχυρές εκλογικές δυνάμεις και δεν θέλει να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο με ψηφοφόρους της. Στη σημερινή σύσκεψη, πέραν του πρωθυπουργού, θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα, ο αρμόδιος υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, οι δύο αρμόδιοι γενικοί γραμματείς του υπουργείου και ο γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής.

Κ. Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Εν τω μεταξύ, «στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, θα συμμετάσχουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δήμαρχοι, προκειμένου να γίνει μια τεχνική και νομική συζήτηση. Να τοποθετηθούν όλοι υπεύθυνα και να βρεθεί μία συναινετική λύση».

Τα παραπάνω ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και επανέλαβε ότι: Πρώτον, το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, όπως λέει και η λέξη, δεν είναι οριστικό. Και, δεύτερον, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι αποκλείεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν δήμο σε άλλον. Όπως εξήγησε ο Κωστής Χατζηδάκης, η φιλοσοφία του θεσμού που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, είναι να αποζημιωθούν βασικά οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων για το γεγονός ότι έχουν την υποχρέωση να τα προστατεύουν, να τα συντηρούν και ταυτόχρονα δεν μπορούν να εξαντλήσουν τον συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή τους.

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Ο Κωστής Χατζηδάκης τοποθετήθηκε για σειρά θεμάτων της επικαιρότητας. Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και την αίσθηση των μισθωτών ότι είναι «υποζύγια» σημείωσε: «Εγώ ο ίδιος ως υπουργός Οικονομικών εισήγαγα τα τεκμήρια τα οποία είναι μαχητά, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να μην είναι οι μισθωτοί τα υποζύγια, να μην εμφανίζεται οποιοσδήποτε ως ευάλωτος για να εισπράττει επιδόματα και να έχουμε μια πιο δίκαια εικόνα. Τα επιδόματα δεν τα παίρνει όποιος δηλώνει φτωχός, αλλά δίνονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Και υιοθετήσαμε 10 ακόμη πρωτοβουλίες, όπως η σύνδεση των PΟS με τις ταμειακές μηχανές, τα μέτρα για το κύκλωμα εμπορίας καυσίμων. Έτσι έχουμε για την περίοδο 2024 -2027 9,1 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα. Τέτοια προσπάθεια δεν έχει προηγούμενο στην περίοδο από τη Μεταπολίτευση και μετά».

Για τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που επεξεργάστηκε η ΑΑΔΕ, τόνισε ότι: «Προφανώς δεν προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει γίνει παράδεισος και έλυσε όλα της τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι και μια χώρα, όπως παρουσιάζεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και την αντιπολίτευση, που είναι τελευταία των τελευταίων και όλοι βρίσκονται στα πρόθυρα του θανάτου. Σε σχέση με το 2019, όπως και να το μετρήσει κανείς, έχουμε ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Έχουμε 600.000 παραπάνω Έλληνες που εργάζονται, ενώ μέχρι το 2019 ζούσαν με το επίδομα ανεργίας. Και προφανώς τώρα μπορούν να αντιμετωπίσουν από καλύτερη θέση την κρίση. Στον κατώτατο μισθό έχουμε ανέβει από τα 650 στα 920 ευρώ και είμαστε στη 13η θέση μεταξύ 22 χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη. Στον μέσο καθαρό μισθό ήμασταν επί Τσίπρα στην 20ή θέση, τώρα είμαστε στη 17η. Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Δεν πανηγυρίζουμε γι’ αυτό. Αλλά είμαστε μια χώρα όπου οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η μείωση του χρέους μετουσιώνονται σταδιακά και στην καθημερινότητα. Η πρόκληση τώρα είναι να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για το στεγαστικό πρόβλημα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη σειρά προγραμμάτων για την αύξηση της προσφοράς στην αγορά κατοικίας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη:

• Στην κοινωνική αντιπαροχή έχουν επιλεγεί τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ στα οποία προβλέπεται η κατασκευή περίπου 400 διαμερισμάτων, μέρος των οποίων θα διατεθούν ως κοινωνική κατοικία. Συνολικά διατίθενται 490 εκατομμύρια ευρώ για 2.800 κοινωνικές κατοικίες με χαμηλά μισθώματα.

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• Έχουν εξασφαλιστεί 200 εκατ. για αναβάθμιση 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών, για 5.600 φοιτητές. Στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τα δωμάτια στις εστίες.

• Τρέχει το πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών για ανακαίνιση και επιστροφή στην αγορά κλειστών σπιτιών, ύψους 500 εκατ. Έχουν κριθεί ήδη 13.000 κατοικίες επιλέξιμες με επιδότηση 70% του κόστους ανακαίνισης.

• Με πόρους του ΕΣΠΑ, προωθούνται κατοικίες για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας στην περιφέρεια, ιδίως σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Τέτοιες πρωτοβουλίες παίρνει και το υπουργείο Άμυνας.

• Ακολουθεί το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο από το οποίο θα διατεθούν 1,7 δισ. για αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών.

• Επιπλέον, οι επενδύσεις μέσω της ρήτρας διαφυγής για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες σε 100.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

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• Προωθείται το κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ένα πρόγραμμα ύψους 165 εκατ. ευρώ για 15.000 οικογένειες που θα πάρουν αυτοκίνητο για 4 χρόνια με μίσθωμα 150 ευρώ αντί για 400.

Για την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, που υπέστη νευρικό κλονισμό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα εδώ και χρόνια κάποιοι που έχουν διαλέξει την ταυτότητα της υπεράσπισης των εργαζομένων, των φτωχών κ.λπ. Και για τον λόγο αυτό δίνουν οι ίδιοι στον εαυτό τους συγχωροχάρτι, σαν να πέρασαν από μια πολιτική "κολυμβήθρα του Σιλωάμ". Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με αντιπαράθεση πολιτικού με πολιτικό. Αλλά με έναν πολιτικό που δηλώνει υπερασπιστής των εργαζομένων και είναι σε αντιπαράθεση με τους ίδιους τους εργαζόμενους. Στην Επιθεώρηση Εργασίας αφενός και στο ΕΚΑΒ αφετέρου. Αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Οι "Ροβεσπιέροι" προσωρινά μπορεί να έχουν αποδοχή, αλλά αποδεικνύονται τελικά διάττοντες αστέρες».

Τέλος, για την Ενέργεια ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «το 2019 είχαμε την υψηλότερη τιμή χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, τώρα έχουμε τη 13η χαμηλότερη. Το 2019 εισάγαμε 10 τεραβατώρες τον χρόνο, τώρα έχουμε 6,7 τεραβατώρες καθαρές εξαγωγές. Μόνο πέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγουν περισσότερο ηλεκτρισμό από ό,τι η Ελλάδα. Κάναμε εισαγωγή του 18% των αναγκών μας και τώρα εξάγουμε το 15%. Και με τη Βουλγαρία, ειδικότερα, είχαμε εισαγωγές αξίας 100 εκατ. και τώρα έχουμε εξαγωγές 265 εκατ. Όχι διότι η Βουλγαρία μάς κάνει κάποιο ρουσφέτι, αλλά επειδή είμαστε φθηνότεροι και μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Και ο λόγος που είμαστε ανταγωνιστικοί είναι οι ανανεώσιμες πηγές. Ενώ, αν κρατούσαμε τον λιγνίτη, θα πληρώναμε επιπλέον 7,1 δισ. ευρώ. Αν θέλει κάποιος να πει ότι είναι λάθος τα στοιχεία, ας βγει να τα αμφισβητήσει. Επομένως, κάποιοι βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Προφανώς τώρα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αποθήκευση, καθώς έχει ωριμάσει η τεχνολογία. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από την παραγωγή. Τι να αποθηκεύσεις, αν δεν παράγεις πρώτα;».

Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1 FM: Η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να γίνει

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι η μεταφορά του συντελεστή δόμησης σε έξι δήμους των βορείων προαστίων της Αθήνας «δεν μπορεί να γίνει», σημειώνοντας ότι «έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση και ενημέρωση από το υπουργείο».

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Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM και στους δημοσιογράφους Ελένη Καλογεροπούλου και Νίκο Ελευθερόγλου, σημείωσε για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης σε δήμους των βορείων προαστίων ότι «δεν μπορεί να γίνει, το είπα δημόσια κατευθείαν, επικοινώνησα με τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Χατζηδάκη, μιλάω περισσότερο ως βουλευτής Βόρειου Τομέα παρά ως υπουργός. Δεν είχαμε ενημέρωση για την τροπολογία του υπουργείου, δεν πρόκειται να περάσει αυτό και να νομοθετήσουμε κάτι με τις κοινωνίες κόντρα, θα καταλήξουμε σε συζήτηση».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών «να μην ανησυχούν», καθώς «έχουν βουλευτές να τους εκπροσωπήσουν και να τους υπερασπιστούν».

«Η κυβέρνηση ξεκίνησε κουβέντα για δημόσια διαβούλευση. Έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση και ενημέρωση από το υπουργείο, να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι δεν πρόκειται περί νομοθεσίας», τόνισε ο ίδιος.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε ζητήματα διαφθοράς, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι όλα το ίδιο». «Η αντιπολίτευση είναι φυσιολογικό να θέλει να διογκώνει πράγματα για να κάνει το δικό της πολιτικό παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και αληθές», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και χαρακτήρισε «τρίχες» όσα αναφέρονται για τον Νίκο Τσάφο, καθώς, όπως τόνισε, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε μετοχές στην ExxonMobil, αλλά τις πούλησε όταν έγινε υφυπουργός. «Κάποια στιγμή να μπει και κάποιο όριο στην υποκρισία».

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Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «είχε ένα μεγάλο ζήτημα ηθικής τάξης και γι' αυτό παραιτήθηκε σε 24 ώρες». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει παρανομία», καθώς η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη δεν πέρασε σε σχολή ελληνικού πανεπιστημίου. «Οι ψηφοφόροι του στην Ημαθία θα κρίνουν την ηθική του συμπεριφορά στις εκλογές», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον Βαγγέλη Λιάκο, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Δεν κατηγορείται για κάτι ο κ. Λιάκος, η αδελφή του είναι ξεχωριστή προσωπικότητα με τη δική της δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο γραφείο της αδελφής του είχε πάρει απευθείας αναθέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς μπράβο στην κυρία που έχει φτιάξει ένα γραφείο και ασχολείται με τα θέματα των δήμων, πώς θα καθορίσεις τη δική σου επιχειρηματική δραστηριότητα από το τι θα γίνει ο αδερφός σου στο μέλλον; Μιλάμε για απευθείας αναθέσεις από δήμους επί ΣΥΡΙΖΑ, τελεία».

Παπασταύρου: Η μελέτη πρέπει να διορθωθεί, θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των δημάρχων

Για το θέμα μίλησε και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας στον ΑΝΤ1 ότι «η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι πολεοδομικό εργαλείο. Έχουν δίκιο να φωνάζουν, με την έννοια ότι οι δήμαρχοι οφείλουν να προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών τους. Εμείς θέλουμε να δομηθούν λιγότερα οικόπεδα».

Ερωτηθείς για την αιτία των αντιδράσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε ότι «μπορεί στις μελέτες που έγιναν, η αποτύπωση των στοιχείων των παιδικών χαρών ή των δημόσιων χώρων να χρειάζεται βελτίωση».

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«Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά επειδή υπάρχει μια εμπειρία πως ό,τι μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση είναι και το τελικό, δεν υπάρχει σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα. Η μελέτη πρέπει να διορθωθεί και να είναι ακριβής, γι’ αυτό μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Η μελέτη σαν θεσμός δεν μπορεί να είναι λάθος. Αν αποτυπώσει μια πλατεία σε λάθος σημείο πρέπει να διορθωθεί», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό διαβεβαίωσε ότι «θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των δημάρχων».

