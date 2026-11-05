Μητσοτάκης από ΚΕΔΕ: 6+2 πρωτοβουλίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -Διπλασιάζεται το ποσό για την συντήρηση των σχολείων, 300 εκατ. για έργα ανακύκλωσης - iefimerida.gr

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) παραχωρεί ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός μετά την περιοδεία του σε περιοχές της Μεσσηνίας, μιλά στο τριήμερο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ λίγο αργότερα θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.

Δείτε live την ομιλία του:

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Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ΚΕΔΕ

«Είναι μεγάλη η χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί μας. Πράγματι δεν είμαι εδώ από τυπικό καθήκον αλλά για να επιβεβαιώσω ακόμα μια φορά την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει και να στηριχτεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι νοιαζόμαστε και για τα μεγάλα και για τα μικρά που μπορούν να βελτιώσουν την ζωή των δημοτών σας.

Καμία ανάπτυξη δε μπορεί να αποδειχθεί διατηρίσιμη αν δεν απλώνεται σε όλη τη χώρα.

Όμως είμαι εδώ για να ακούσω, να ακούσω προβληματισμούς ώστε να αυτοί να μπορούν να ενσωματωθούν στον κεντρικό μας σχεδιασμό. Σε έναν κόσμο οικονομικής αβεβαιότητας θα ήταν ουτοπικό να πιστεύουμε ότι η χώρα μας θα μείνει ανεπηρέαστη.

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Θα μιλήσω την γλώσσα της αλήθειας χωρίς να κρύψω τα πολλά προβλήματα που γεννά η ενεργειακή κρίση από την πρόσφατη ένταση στο Ορμούζ, στη Μέση Ανατολή. Προβλήματα που αυτόματα περνούν τα σύνορα και μεταφράζονται σε υψηλότερο κόστος ζωής σε όλα τα κράτη. Μοιραία φτάνουν και στην πατρίδα μας. Και μπορεί η Ελλάδα σήμερα να είναι σε θέση να στηρίζει το εισόδημα να μειώνει φόρους, την ώρα που άλλες χώρες δεν τον κάνουν, αυτό γίνεται χάρη σε μία πολιτική δημοσιονομικής ισορροπίας, η οποία μπόρεσε και δημιούργησε διατηρίσιμα πλεονάσματα, τα οποία μας επιτρέπουν αν μπορούμε να απορροφούμε ένα μέρος των ανατιμίσεων στα καύσιμα.

Αναμφίβολα ωστόσο, οι καιροί επιβάλλουν ρεαλισμό και σωστές επιλογές.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια.

Η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων έχει φτάσει τα 3 δισ. αύξηση 67%

Έχεετε κάνει περί τις 20.000 προσλήψεις

Έχουν γίνει δεκτά όλα σας τα αιτήματα σχετικά με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Η εντοπιότητα που θεσπίστηκε από αυτή τη κυβέρνηση έδωσε την δυναντότητα για πρώτη φορά να στελεχώσουμε αποτελεσματικά απομακρυσμένους δήμους.

Και φυσικά η κατάρτιση του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης.

Αλλα την μεγαλύτερη αλήθεια την λένε τα έργα σε όλη τη χώρα.

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Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες. Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό.

Μητσοτάκης: 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού:

-Πρώτον, πιστώνονται αμέσως στους δήμους 300 εκ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ, ώστε να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

-Δεύτερον, ακόμη 240 εκ. ευρώ διατίθενται μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας.

-Τρίτον, αυξάνεται το Τέλος Παρεπιδημούντων από 0,75% στο 1% ως πόρος της Αυτοδιοίκησης.

-Τέταρτον, διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

-Πέμπτον, η εσωτερική οδοποιία θα ενισχύεται με ακόμη 200 εκατομμύρια τον χρόνο από ένα Ειδικό Τέλος μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

-Έκτον, 50 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν επιπλέον ωςενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το κομβικό πρόβλημα της ενέργειας, προχωρούμε σε δύο ακόμη κινήσεις:



-Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ θα υπάρξει και πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως το ύψος των 60 εκατομμυρίων.

-Ενώ αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να καταρτιστεί Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους δήμους. Κάτι, ωστόσο, το οποίο θα δρομολογηθεί με την πρώτη αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής.

Πρόκειται για μέτρα τα οποία προωθούμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και με βάση τις παρούσες δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

Ο ορίζοντας για την Ελλάδα είναι καθαρός. Με δυναμική την οικονομία, ενωμένη την κοινωνία και με σχέδιο για το μέλλον.



Αρκεί να μείνουμε μακριά από περιπέτειες ή πειραματισμούς, που θα την γύριζαν στην καθήλωση και διατηρώντας την εσωτερική της συνοχή.



Μία τέτοια κατεύθυνση αποκτά ξεχωριστή σημασία όταν, δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μία αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και ρυθμίσεις όπως αυτή που ψηφίστηκε, σήμερα, προστατεύοντας τους δανειολήπτες.



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Θέτοντας επιτόκιο 3% για τους ευάλωτους του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αλλά και πρόστιμα έως και 5 εκατομμύρια ευρώ στις εταιρίες διαχείρισης που ξεπερνούν τους κανόνες».