Στις Σέρρες του Καραμανλή ο Μητσοτάκης μετά την έδρα Σαμαρά: Η περιοδεία του πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγονται για το ψηφοδέλτιο - iefimerida.gr

Και η επιχείρηση «κεντρική Μακεδονία» συνεχίζεται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόλις έντεκα ημέρες μετά την περιοδεία του στο Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη, κι ενώ προηγήθηκαν οι επισκέψεις στην αρχή του Οκτωβρίου σε Κιλκίς και Χαλκιδική, ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Κυριακή τον Νομό Σερρών.



Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τους πολιούχους της πόλης Παμμεγίστους Ταξιάρχες που θα εορταστούν την Κυριακή, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να επισκεφθεί τον Νομό Σερρών, όπου θα δώσει το «παρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην επίσημη δοξολογία.



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Αύριο στην έδρα του Σαμαρά, την Κυριακή στην έδρα των Καραμανλήδων

Η συγκυρία της επίσκεψης έχει και ένα επιπλέον ενδιαφέρον, γιατί οι Σέρρες θεωρούνται η έδρα του καραμανλισμού. Και ο πρωθυπουργός θα την επισκεφθεί μόλις τρεις ημέρες μετά την αυριανή του περιοδεία στη Μεσσηνία, όπου είναι η έδρα του Αντώνη Σαμαρά.



Τα έργα και τα κειμήλια



Στις Σέρρες ο πρωθυπουργός, εκτός από το ότι θα παρακολουθήσει το εορταστικό πρόγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιήσει και μια μίνι περιοδεία με επισκέψεις σε έργα και δράσεις της κυβέρνησης που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται στον νομό. Το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς εξετάζονται πολλές προτάσεις, μεταξύ των οποίων η επίσκεψη στο αυτοκινητοδρόμιο όπου τις επόμενες ημέρες θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «FIA Intercontinental Drifting Cup» ή το χιονοδρομικό κέντρο στον Λαϊλιά, που αναβαθμίζεται. Επίσης, θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα αναφερθεί και στο θέμα της πρόσφατης κύρωσης της συμφωνίας με τη Βουλγαρία για την επιστροφή των 48 κειμηλίων που ανήκαν σε Μονές της Μακεδονίας, όπως η Μονή του Τιμίου Προδρόμου των Σερρών, αλλά και η Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.



Η πολιτική στόχευση



Η επίσκεψη Μητσοτάκη στον Νομό Σερρών δεν θεωρείται τυχαία. Η περιοχή εδώ και χρόνια συμπεριλαμβάνεται στα προπύργια της ΝΔ, καθώς από αυτήν κατάγεται ο εθνάρχης και ιδρυτής της παράταξης Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ από εκεί ξεκίνησαν την πολιτική τους σταδιοδρομία τόσο ο Αχιλλέας Καραμανλής όσο και ο γιος του Κώστας Καραμανλής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2004 η ΝΔ είχε φτάσει το 56,4%, ενώ ακόμη και στις εκλογές του 2023 το ποσοστό της ξεπέρασε κατά πολύ τον πανελλαδικό μέσο όρο και κυμάνθηκε στο 45,6%.

Παρ’ όλα αυτά, στις ευρωεκλογές που ακολούθησαν η βουτιά της ΝΔ στον νομό ήταν μεγάλη, καθώς το ποσοστό της υποχώρησε στο 30,9%, χάνοντας δηλαδή σχεδόν 15 μονάδες. Σημαντικό αγκάθι για το κυβερνών κόμμα ήταν, επίσης, και το υψηλό ποσοστό της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, που στις ευρωεκλογές είχε σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση στον νομό, συγκεντρώνοντας 15,6%.



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Η αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή και η λίστα



Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η απόφαση του Κώστα Καραμανλή, μετά τα τραγικά γεγονότα των Τεμπών, να μην είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής, κάτι που αποδυναμώνει περαιτέρω το ψηφοδέλτιο, στο οποίο για πρώτη φορά δεν θα συμμετέχει υποψήφιος με το όνομα «Καραμανλής».

Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, σίγουροι υποψήφιοι θεωρούνται ο υφυπουργός Εξωτερικών και δεύτερος σε σταυρούς βουλευτής το 2023 Τάσος Χατζηβασιλείου (είχε συγκεντρώσει 24.389 σταυρούς έναντι του Κώστα Καραμανλή, που είχε 24.651), καθώς και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή (18.231 σταυροί) και Θεόφιλος Λεονταρίδης (8.867).

Ακούγεται πολύ έντονα ότι στο ψηφοδέλτιο θα συμμετέχουν, ακόμη, ο Δημήτρης Καρυπίδης, που είναι γιος του πρώην νομάρχη Σερρών και πρώην βουλευτή της ΝΔ Τάσου Καρυπίδη, καθώς και η δικηγόρος Ελένη Πατρίκη. Αυτό που απομένει είναι να βρεθούν άλλοι δύο ισχυροί υποψήφιοι για συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα συμμετάσχουν συνολικά επτά πρόσωπα. Όπως εκτιμάται από τοπικούς παράγοντες, είναι αναγκαία η σωστή χωροταξική κατανομή των υποψηφίων, έτσι ώστε να καλυφθούν με υποψήφιους και οι περιοχές του Σιδηρόκαστρου και της Ηράκλειας.