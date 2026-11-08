Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Οδήγησε αγωνιστικό στην πίστα -Ανακοίνωσε χρηματοδότηση 11,16 εκατ. για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων - iefimerida.gr

Επίσκεψη στις Σέρρες πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε πρώτο σταθμό το Αυτοκινητοδρόμιο της πόλης.

Εκεί βρέθηκε συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τους βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη, με τον πρωθυπουργό να δράττεται της ευκαιρίας και να οδηγεί στη πίστα, προαναγγέλλοντας και τη χρηματοδότησή της, ύψους 11,16 εκατ. ευρώ.

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Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τα εξής:

Επανασχεδιασμό και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

Εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

Πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.



Να σημειωθεί πως η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Δείτε φωτογραφίες:

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Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες και κτηνοτρόφους

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Σερρών, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στη Θεία Λειτουργία και τη λιτανεία για τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων των Σερρών, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το κέντρο της πόλης των Σερρών όπου αναμένεται να μιλήσει σε πολίτες και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά.

