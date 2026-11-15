Στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων -Στην ατζέντα Συρία και Ουκρανία

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη Συρία, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου. Ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει, επίσης, στη δεύτερη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, στην οποία θα λάβουν μέρος υπουργοί Εξωτερικών χωρών του Νοτίου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, καθώς και της Μολδαβίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.

