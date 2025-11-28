Στις 11 Δεκεμβρίου καλείται ο «Φραπές» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -Πότε θα καταθέσουν τα πολιτικά πρόσωπα - iefimerida.gr

Γεγονός είναι η επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Ζητούμενο φυσικά παραμένει το εάν θα επιλέξει να δώσει το «παρών». Σε περίπτωση πάντως που επιμείνει στο "δικαίωμα της σιωπής" και δεν προσέλθει για δεύτερη φορά, η πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τη βίαιη προσαγωγή του, όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Πότε θα καταθέσουν τα πολιτικά πρόσωπα

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, που στην Ολομέλεια θα ξεκινήσει η συζήτηση του προϋπολογισμού, στην Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να καταθέτουν οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος (ΝΔ) και Μανόλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ).

Την επομένη της ψήφισης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, προγραμματιζονται οι καταθέσεις των υπουργών. Ο λόγος για τους Γιάννη Μπρατάκο - Σταύρο Παπασταύρου (17 Δεκεμβρίου) και Γιώργο Μυλωνάκη - Άκη Σκέρτσο (18 Δεκεμβρίου).