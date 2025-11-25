Συμμαχία των Προθύμων: Τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή Μητσοτάκη για την Ουκρανία -Συζήτησαν για εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια - iefimerida.gr

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συζήτηση στην οποία συμμετείχε ο πρωθυπουργός, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις με τις διαπραγματεύσεις για το τελικό σχέδιο των ΗΠΑ, με τον Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει πως οι προσπάθειες για να οδηγηθεί η σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας προς ένα τέλος βρίσκονται πλέον σε ένα «κρίσιμο σημείο».

«Οι διαπραγματεύσεις αποκτούν μια νέα δυναμική, και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή: η Ουκρανία είναι σταθερή, η Ρωσία κινείται αργά και η Ευρώπη παραμένει ακλόνητη, αλλά επειδή υπάρχει επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια καλή ειρήνη» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «ένα σύνολο πολύ ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, και όχι εγγυήσεις στα χαρτιά», καθώς οι προηγούμενες υποσχέσεις «διαλύθηκαν από τις διαδοχικές ρωσικές επιθέσεις».

Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ προέτρεψε τους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων» να «ενισχύσουν» τις δεσμεύσεις τους για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία «κινούνται προς θετική κατεύθυνση», καθώς μιλούσε την Τρίτη στους ηγέτες των συμμάχων της Ουκρανίας.

«Προτρέπω τους συναδέλφους στη σημερινή τηλεδιάσκεψη να ενισχύσουν τις εθνικές τους δεσμεύσεις, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε την πιο ισχυρή ικανότητα και τα πιο ισχυρά σχέδια στο τραπέζι. Και θα συντονίσουμε επίσης τα επόμενα βήματα με τους Αμερικανούς στρατιωτικούς για τον δικό τους σχεδιασμό. Και πρέπει να επανέλθουμε με μια ισχυρή πολιτική εγγύηση για να δείξουμε στη Ρωσία ότι είμαστε σοβαροί ως προς την αντίδραση σε οποιαδήποτε παραβίαση» είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός που προανήγγειλε ότι η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες, ενώ θα ζητήσει «πλήρες εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια» ώστε να διατηρηθεί η πίεση στη Μόσχα.