 Στην σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα ο Μαρίνος Σκανδάμης, μία ημέρα αφού είπε πως δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα ο Μαρίνος Σκανδάμης, μία ημέρα αφού είπε πως δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Ο δικηγόρος Μαρίνος Σκανδάμης συμμετέχει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Ο δικηγόρος Μαρίνος Σκανδάμης συμμετέχει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
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Τον τομέα της Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει για λογαριασμό της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο δικηγόρος Μαρίνος Σκανδάμης.

Χθες Δευτέρα ο κ. Σκανδάμης ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της ηγεσίας του κόμματος ως προς την προοπτική των συνεργασιών.

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«Το μήνυμα του συνεδρίου το θολώνουν σκόπιμες συστηματικές τακτικές, που τους επιτρέπεται να ξανανοίγουν τη συζήτηση των μετεκλογικών συνεργασιών προς πάσα κατεύθυνση, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό μιας κοινής στόχευσης για μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος από την Αχαΐα.

Λίγες ώρες αργότερα, το όνομά του συμπεριλήφθηκε στην σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως υπεύθυνος του τομέα Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Σκανδάμης θα συνεργαστεί στο εν λόγω αντικείμενο με τον Αντώνη Σαουλίδη.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2023, ο Μαρίνος Σκανδάμης ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα. Είχε συγκεντρώσει 6.202 ψήφους, που τον είχαν φέρει στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου, πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου - που εκλέχθηκε - και την Αικατερίνη Σολωμού.

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