Στην Πρίστινα ο Ν. Δένδιας: Πρόγευμα εργασίας με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου - iefimerida.gr

Πρόγευμα εργασίας με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό, Albin Kurti, στην Πρίστινα είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας όπως έκανε ο γνωστό με ανάρτησή του.

Ο κ. Δένδιας επισκέπτεται το Κόσοβο και την έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) στις εγκαταστάσεις της (Δύναμης Κοσσυφοπεδίου) KFOR.

ΑΠΕ-ΜΠΕ