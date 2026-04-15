Ν. Δένδιας: Στην Πρίστινα την Πέμπτη - Συνάντηση και με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό - iefimerida.gr

Στην Πρίστινα και στην έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) θα μεταβεί αύριο Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας εκτός από την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚΟ θα έχει συνάντηση και με τον διοικητή και άλλους αξιωματούχους της KFOR.

Συνάντηση με τον Αλμπίν Κούρτι

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την παραμονή του στην Πρίστινα, αναμένεται να έχει κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Αλμπίν Κούρτι.

