 Ν. Δένδιας: Στην Πρίστινα την Πέμπτη - Συνάντηση και με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Στην Πρίστινα την Πέμπτη - Συνάντηση και με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό

Ο Νίκος Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας / EUROKINISSI: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην Πρίστινα και στην έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) θα μεταβεί αύριο Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας εκτός από την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚΟ θα έχει συνάντηση και με τον διοικητή και άλλους αξιωματούχους της KFOR.

Συνάντηση με τον Αλμπίν Κούρτι

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την παραμονή του στην Πρίστινα, αναμένεται να έχει κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Αλμπίν Κούρτι.

ΑΠΕ ΜΠΕ

