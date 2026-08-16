Στην Πάρο για τον Δεκαπενταύγουστο η Μαρία Καρυστιανού -Το μήνυμά της μέσω Facebook - iefimerida.gr

Την Πάρο επέλεξε για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Η κυρία Καρυστιανού επισκέφθηκε το κυκλαδίτικο νησί όπου δεσπόζει η Παναγία η Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας.

Σήμερα το πρωί, η Μαρία Καρυστιανού εθεάθη στο λιμάνι της Πάρου, κατά την αναχώρησή της από το νησί. Περίμενε μαζί με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες στην ουρά για την επιβίβαση, προκειμένου να πάρει το πλοίο της επιστροφής.

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Το μήνυμα για τον Δεκαπενταύγουστο

Χθες, ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, η Μαρία Καρυστιανού είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μήνυμα με αναφορές στην Ελλάδα, την ελπίδα και τη νέα γενιά:

«Τι ευλογία να ζούμε σε μια χώρα γεμάτη από απέραντο μπλε και καθαρό λευκό!

Σε έναν τόπο γεμάτο από ανθρώπους που, κόντρα στις δυσκολίες, συνεχίζουν να χαμογελούν…. κι ας είναι τα μάτια βουρκωμένα. Χαμογελούν γιατί η ελπίδα μέσα στην ψυχή τους παραμένει ζωντανή και αλώβητη.

Αγαπημένη μας Παναγιά, λατρεμένη μητέρα όλων!

Αγαπημένη μου Ελλάδα, πονεμένη …μα πάντα περήφανη. Με τη βοήθεια του ουρανού, το σκοτάδι θα διαλυθεί και το φως θα ζεστάνει ξανά τις καρδιές μας.

Χρόνια Πολλά σε κάθε εορτάζουσα και εορτάζοντα.

Χρόνια Πολλά σε όλους όσοι κρατούν ζωντανό το μεγάλο όραμα και συστρατεύονται με αφοσίωση σε αυτήν την ιερή αποστολή. Χρόνια Πολλά στη νεολαία μας, σε αυτούς που προσκαλούμε να επιστρέψουν στην πατρίδα μας , αλλά και σε εκείνους για τους οποίους θα παλέψουμε ώστε να μη χρειαστεί να ξενιτευτούν ποτέ.

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Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!».

