 Στην Παναγία Σουμελά, στην Ημαθία, τον Δεκαπενταύγουστο ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας - iefimerida.gr
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Στην Παναγία Σουμελά, στην Ημαθία, τον Δεκαπενταύγουστο ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας / EUROKINISSI
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Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά.

Ο ΠτΔ θα μεταβεί στην Καστανιά Ημαθίας, όπου θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Αύριο, Παρασκευή, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Αρχιερατικό Εσπερινό και τη λιτάνευση της Εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μετά την ολοκλήρωσή της θα γίνει η λιτάνευση της εικόνας και της Παναγίας Σουμελά και η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή ποντιακών χορευτικών συγκροτημάτων.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις διοργανώνουν το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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