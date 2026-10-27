Στην Παναγία Εικοσιφοίνισσα ο Ανδρουλάκης -Ανησυχίες για το μνημόνιο με Βουλγαρία για την επιστροφή ιστορικών κειμηλίων - iefimerida.gr

«Συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία του Μητροπολίτη Δράμας για την επιστροφή όλων των ιστορικών και πολιτιστικών κειμηλίων που αφαιρέθηκαν από τη μονή Εικοσιφοίνισσας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή το μνημόνιο που υπέγραψε η Ελλάδα με τη Βουλγαρία και το εύρος της διαπραγμάτευσης για την επιστροφή των ιστορικών θησαυρών, επισκέφθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας.

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Τον Νίκο Ανδρουλάκη υποδέχτηκαν η ηγουμένη και η αδελφότητα

Η Μονή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του όρους Παγγαίου, κοντά στη Νικήσιανη, και υπάγεται εκκλησιαστικά και διοικητικά στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες μονές της Ευρώπης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 10ο αιώνα μ.Χ., από τον Όσιο Γερμανό.

Στην πύλη της Μονής, τον κ. Ανδρουλάκη υποδέχθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, η ηγουμένη και η αδελφότητα. Ο κ. Δωρόθεος ξενάγησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στο καθολικό και στους χώρους της Μονής, παρουσιάζοντάς του τα πολύτιμα κειμήλια που φυλάσσονται εκεί.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Δράμα, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη στο Επισκοπείο. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκαν οι ανησυχίες για το μνημόνιο με τη Βουλγαρία, καθώς και το ζήτημα της επιστροφής των ιστορικών και πολιτιστικών αγαθών που αφαιρέθηκαν από την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε τον κ. Δωρόθεο για την υποδοχή και την ξενάγηση στην ιστορική Μονή, τονίζοντας τη σημασία της για την περιοχή και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

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«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Σεβασμιότατο για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να με ξεναγήσει στην ιστορική Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, μια μονή με ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα για τον νομό της Δράμας αλλά και για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι συμμερίζεται απόλυτα τις ανησυχίες του Μητροπολίτη Δράμας για το μνημόνιο που υπεγράφη με τη Βουλγαρία, παραθέτοντας τρεις βασικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, ο πρώτος αφορά το πεδίο της διαπραγμάτευσης, υποστηρίζοντας πως από τη μία πλευρά βρίσκονται ιστορικά και πολιτιστικά αγαθά μεγάλης αξίας που αφαιρέθηκαν από την Ελλάδα κατά τις λεηλασίες των Βουλγάρων στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και, από την άλλη, ανασκαφικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος λόγος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αφορά την έκταση των επιστροφών, καθώς εκτίμησε ότι επιστρέφει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των αντικειμένων που έχουν αφαιρεθεί.

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Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με την κοινοβουλευτική διαδικασία. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να φέρει το υπογεγραμμένο μνημόνιο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να αξιολογηθεί και να υπάρξει ενημέρωση, σημειώνοντας ότι το σχετικό αίτημα δεν έχει -μέχρι στιγμής- ικανοποιηθεί.

«Να τιμούμε τις μονές και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε συγκλονιστική την ξενάγησή του στην Παναγία Εικοσιφοίνισσα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της περιοχής. Όπως σημείωσε, «η συγκεκριμένη Μονή, όπως και άλλες μονές της Βόρειας Ελλάδας, πρέπει να τιμώνται και να προστατεύονται, με σεβασμό στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να παραμείνουν όρθιες σε δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να ανταποκρίνονται οι πράξεις μας στους αγώνες και τη θυσία όλων αυτών των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον του, επισημαίνοντας ότι η ξενάγηση στη Μονή είχε ως στόχο να γνωρίσει από κοντά την ιστορία και τους πολύτιμους θησαυρούς της.

«Κύριε πρόεδρε, κι εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον σας. Θεωρήσαμε καθήκον μας να σας ξεναγήσουμε και να δείτε από κοντά τη Μονή και τους θησαυρούς που έχει», δήλωσε ο κ. Δωρόθεος.

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Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Επισκοπείο, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στο εμπορικό κέντρο της Δράμας, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει πολίτες και να συνομιλήσει μαζί τους, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην περιοχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ