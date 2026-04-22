Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης πριν τις υπογραφές με Μακρόν -Θα επισκεφθούν την φρεγάτα Κίμων, το πλήρες πρόγραμμα του πρωθυπουργού - iefimerida.gr

Με αποκορύφωμα τις υπογραφές της πενταετούς συμφωνίας με τη Γαλλία και τη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, το πρόγραμμα του διημέρου του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει σειρά σημαντικών συναντήσεων.

Αρχικά αύριο, Πέμπτη, θα συναντηθεί στις 9.30 το πρωί με την πρωθυπουργό της Λετονίας Εβίκα Σίλινα στο Μέγαρο Μαξίμου και στις 11 με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπροβόσκις, ενώ θα ακολουθήσει η συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος, στις 12:30.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου το βράδυ θα συμμετέχει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Παρασκευή θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.

Την Παρασκευή στις 19.30 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών.

Το πρωί του Σαββάτου Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» και στις 11:30 θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια οι δηλώσεις στον Τύπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, το ίδιο απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.