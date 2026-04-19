Στην Κρήτη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το προσυνέδριο της ΝΔ – Θα προεδρεύσει σε σύσκεψη για τη λειψυδρία - iefimerida.gr

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα μεταβεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 16:30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στης έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».