Επισκέψεις κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας στην Ήπειρο - iefimerida.gr

Στην Ήπειρο συνεχίζονται οι επισκέψεις κλιμακίων της ΝΔ στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Στόχος η διαρκής επαφή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία και την καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου ανά Περιφέρεια.



Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας, θα πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, θεσμική συνάντηση με τους φορείς κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Προέδρους Επιμελητηρίων κ.α.), καθώς και κομματική συνεδρίαση στα γραφεία της εκάστοτε ΔΕΕΠ, παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Γενικού Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή και του Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου Κονταδάκη.



Η περιοδεία στην Ήπειρο ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα, σε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.



Τα κυβερνητικά στελέχη που θα περιοδεύσουν στις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου το διήμερο 29-30/10 είναι:

ΠΕ ΑΡΤΑΣ Μαργαρίτης Σχοινάς, Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Κατσαφάδος

ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Λίνα Μενδώνη, Γιάννης Βρούτσης

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Νίκη Κεραμέως, Λίνα Μενδώνη, Δημήτρης Παπαστεργίου, Κώστας Βλάσης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Σταύρος Καλαφάτης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Κώστας Καραγκούνης, Άννα Ευθυμίου, Έλενα Ράπτη

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Μάριος Θεμιστοκλέους



Σε κάθε κλιμάκιο θα συμμετάσχουν και οι Βουλευτές κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι Πρόεδροι και τα στελέχη των αντίστοιχων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ.