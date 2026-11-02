Στις... έδρες Σαμαρά και Καραμανλή ο Μητσοτάκης -Πάει περιοδεία σε Καλαμάτα και Σέρρες, ο λόγος της επίσκεψης - iefimerida.gr

Δύο περιοδείες με υψηλό συμβολισμό σχεδιάζει για τις επόμενες ημέρες το πρωθυπουργικό επιτελείο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να βρεθεί στα μέσα της εβδομάδας στην Καλαμάτα και λίγες ημέρες αργότερα στις Σέρρες, την ώρα που η Πειραιώς προγραμματίζει νέα μαζική εξόρμηση στη Θεσσαλία.

Στο εσωτερικό μετατοπίζει το βάρος η κυβέρνηση, καθώς ο πρωθυπουργός με την επιστροφή του από τις ΗΠΑ στέλνει διπλό «σήμα» για εγρήγορση:

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Αφενός στους υπουργούς του που παρουσιάζουν τις βασικές προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων έως τις εθνικές εκλογές, με σκοπό να δοθεί το στίγμα ότι μέχρι και στην τελευταία στροφή πριν της κάλπες της άνοιξης η κυβέρνηση συνεχίζει να παράγει έργο δίχως να «κατεβάζει τα μολύβια»,

αφετέρου στον κομματικό μηχανισμό, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα δοθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι κατευθυντήριες γραμμές για το τελευταίο εξάμηνο έως την εκλογική αναμέτρηση.

Ήδη ωστόσο η ηγετική ομάδα της Πειραιώς έχει θέσει τον γαλάζιο μηχανισμό σε ετοιμότητα, με τις περιοδείες τόσο του ίδιου του πρωθυπουργού όσο και των κομματικών κλιμακίων στην επικράτεια να έχουν πυκνώσει.

Στην Καλαμάτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που διεξάγεται στην Καλαμάτα από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη ολοήμερη επίσκεψη στον νομό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Παρότι το πρόγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί βάσει σχεδιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί έργα που υλοποιούνται στην περιοχή όπως ο οδικός άξονας Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, που είναι υπό κατασκευή, και πιθανότατα να επισκεφθεί το αεροδρόμιο, ενώ, όπως συνηθίζεται στις πρωθυπουργικές περιοδείες, θα σχεδιαστεί συνάντηση - συζήτηση με πολίτες.

Η επικείμενη επίσκεψη στην Καλαμάτα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Μεσσηνία αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια-κλειδί για την Πελοπόννησο, όπου η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά διατηρεί υψηλή δυναμική. Παράλληλα, πρόκειται για την «έδρα» του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συνεχίζει τις διεργασίες για την ίδρυση νέου κόμματος.

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Κυρίαρχο στοίχημα η επανασύνδεση με το παραδοσιακό ακροατήριο της ΝΔ

Σε κάθε περίπτωση, κυρίαρχο για το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει το στοίχημα για την επανασύνδεση με το παραδοσιακό ακροατήριο της ΝΔ, με τις εκλογικές περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος να έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις που κινούνται δεξιότερα της ΝΔ στο πολιτικό φάσμα συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερά τους ποσοστά ως επί το πλείστον στη Μακεδονία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα εντατικοποιείται, ενώ εξαιρετικά πιθανή είναι νέα επίσκεψη του πρωθυπουργού, με ισχυρό συμβολισμό, στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στις Σέρρες την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με αφορμή τον εορτασμό των πολιούχων της πόλης, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, και την επιστροφή των εκκλησιαστικών κειμηλίων στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, επίσης, να επισκεφθεί έργα που υλοποιεί η κυβέρνηση στην περιφερειακή ενότητα των Σερρών.

Επίσκεψη στις Σέρρες

Η εκλογική περιφέρεια των Σερρών αποτελεί παραδοσιακό «γαλάζιο προπύργιο», με έντονες αναφορές στην οικογένεια Καραμανλή. Χαρακτηριστική η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών, τη γενέτειρα του ιδρυτή της ΝΔ, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Κώστας Αχ. Καραμανλής, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ενώ Μαξίμου και Πειραιώς αξιολογούν τις Σέρρες ως περιφέρεια «ειδικής στόχευσης» και εντατικοποιούν τις κινήσεις συσπείρωσης στον νομό της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενίσχυση της κυβερνητικής παρουσίας στη Βόρεια Ελλάδα

Η στόχευση για την ενίσχυση της κυβερνητικής παρουσίας στη Βόρεια Ελλάδα είναι σαφής, ενώ η «επιχείρηση Βορράς» έχει ξεκινήσει πριν από τη ΔΕΘ και θα συνεχιστεί στην πορεία προς τις κάλπες. Μόλις το προηγούμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κιλκίς, στις αρχές Οκτωβρίου βρέθηκε στην κωμόπολη της Αρναίας στη Χαλκιδική και η ομιλία του στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές. Λίγες ημέρες νωρίτερα ήταν πάλι στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αλλά πραγματοποίησε περιοδεία και στην Πιερία, ενώ έναν μήνα νωρίτερα έκανε διπλή επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, πρώτα για την τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά.

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Μαζική περιοδεία κλιμακίου της ΝΔ στην περιφέρεια της Θεσσαλίας

Όσον αφορά τον σχεδιασμό της Πειραιώς, την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζεται μαζική περιοδεία κλιμακίου στη «ζόρικη» περιφέρεια της Θεσσαλίας, στο πρότυπο των αντίστοιχων στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στα Δωδεκάνησα και στα Ιόνια Νησιά, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει εκπονήσει σχεδιασμό για τον προγραμματισμό των περιοδειών που ακολουθούν, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στην σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις στην κατεύθυνση της ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού όσο και της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.