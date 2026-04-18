Στην Βαρκελώνη ο Ανδρουλάκης για το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος -Η selfie με τον Πέδρο Σάντσεθ - iefimerida.gr

Στην Βαρκελώνη για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Πέδρο Σάντσεθ, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα, συνάντησε τον Ισπανό πρωθυπουργό στον χώρο όπου φιλοξενείται το συνέδριο και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να βγάλει μία selfie μαζί του καθώς καθόταν πίσω του.

Στην selfie μαζί με τον Ν. Ανδρουλάκη και τον Ισπανό πρωθυπουργό, είναι και η Ιράτσε Γκαρσία, επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σήμερα και αύριο όπου ηγέτες και εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής.

