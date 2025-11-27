 Στην Αθήνα η Μέτσολα, θα συναντηθεί με Μητσοτάκη - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα η Μέτσολα, θα συναντηθεί με Μητσοτάκη

Μέτσολα και Μητσοτάκης
Ρομπέρτα Μέτσολα και Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: AP Photo/Jean-Francois Badias
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Με την Ρομπέρτα Μέτσολα θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον πρωθυπουργό, θα παραστούν στις 11 το πρωί στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο όπου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει και ομιλία.

Λίγο μετά, στις 12:45 θα έχουν κατ ιδίαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στις 13:45 Μητσοτάκης και Μέτσολα θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ρομπέρτα Μέτσολα Κυριάκος Μητσοτάκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ