Στην Αθήνα η Μέτσολα, θα συναντηθεί με Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Με την Ρομπέρτα Μέτσολα θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον πρωθυπουργό, θα παραστούν στις 11 το πρωί στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο όπου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει και ομιλία.
Λίγο μετά, στις 12:45 θα έχουν κατ ιδίαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.
Στις 13:45 Μητσοτάκης και Μέτσολα θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.
