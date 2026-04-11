Στην Αθήνα 24-25 Απριλίου ο Εμανουέλ Μακρόν -Η ανακοίνωση του Ελιζέ για την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου - iefimerida.gr

Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα,

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια, η οποία λήγει εντός του τρέχοντος έτους.

Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Νέα σελίδα στην συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας

Μάλιστα, αναμένεται να προστεθεί ένα παράρτημα ή ένα ξεχωριστό μνημόνιο κατανόησης (MoU), το οποίο θα αφορά τη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας σε επίπεδο καινοτομίας.

Η συνεργασία στο συγκεκριμένο σκέλος θα αφορά τους φορείς αμυντικής καινοτομίας.

Από την ελληνική πλευρά θα είναι συμβαλλόμενο το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και από τη γαλλική το AID (Agence de l’innovation de défense), που ούτως ή άλλως αποτέλεσε ένα από τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν για να δημιουργηθεί το ΕΛΚΑΚ.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ