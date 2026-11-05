 Στη Μεσσηνία σήμερα ο Μητσοτάκης: Θα επισκεφθεί το αεροδρόμιο και το εργοτάξιο του άξονα Καλαμάτα-Μεθώνη -Θα μιλήσει στην ΚΕΔΕ - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Μεσσηνία σήμερα ο Μητσοτάκης: Θα επισκεφθεί το αεροδρόμιο και το εργοτάξιο του άξονα Καλαμάτα-Μεθώνη -Θα μιλήσει στην ΚΕΔΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στη Μεσσηνία.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στη Μεσσηνία

Στις 10.30 θα επισκεφθεί το οικοτροφείο ατόμων με αυτισμό στη Μερόπη του δήμου Οιχαλίας και στη συνέχεια την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας που κατασκευάζεται στην Οιχαλία.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα γίνει παρουσίαση των έργων αναβάθμισής του, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα - Μεθώνη.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας.

Στις 17.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυριάκος Μητσοτάκης Μεσσηνία περιοδεία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ