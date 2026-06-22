Στη Βουλή θα διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δ. Αβραμόπουλο -«Δεν θα κάνω χρήση ασυλίας» λέει ο ίδιος - iefimerida.gr

Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική δικογραφία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και αύριο, Τρίτη, στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το ένταλμα των βελγικών αρχών δεν έχει εκτελεστεί, καθώς για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Ο φάκελος με τα στοιχεία των βελγικών αρχών θα διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, θα καταλήξει στη Βουλή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία του και ότι θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Ολόκληρη η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου



«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

