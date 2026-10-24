Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στεγαστική κρίση: Εχει λύσεις αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση - iefimerida.gr

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Φέρνοντας το παράδειγμα ενός κτηρίου του Δημοσίου που προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί επενδυτικά, αντί να αξιοποιηθεί για κοινωνικές κατοικίες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ξεδιπλώνει σειρά παρεμβάσεων για αύξηση της προσφοράς ακινήτων με: -Κοινωνικές κατοικίες -Κίνητρα στους ιδιώτες για άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων -Κατάργηση της golden visa -Περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε κορεσμένες περιοχές -Πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων

«Τι σχέση έχει ένα κτίριο στην Ομόνοια με το ενοίκιό σου;» Μεγαλύτερη απ' όση φαντάζεσαι, αναφέρει στην ανάρτησή του στο Τικ Τοκ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Και συνεχίζει «Η στεγαστική κρίση έχει λύσεις. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση».

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη﻿