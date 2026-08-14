Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Δεκαπενταύγουστο - iefimerida.gr

Στα Χανιά βρίσκεται για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Στην Τήνο ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Στην Τήνο θα βρεθεί τον Δεκαπενταύγουστο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.
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