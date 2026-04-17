Στα άκρα η κόντρα Δουδωνή-Χιώτη: Ο δημοσιογράφος ανήρτησε το εξώδικο που του έστειλε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ -Ξέσπασε νέος καβγάς - iefimerida.gr

Κλιμακώνεται η δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε εξώδικο στον δημοσιογράφο με αφορμή όσα ισχυριστηκε ο κ. Χιώτης στην ραδιοφωνική εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, ότι ο κ. Δουδωνής είχε παρέμβει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του αφθώδους πυρετού που απασχολεί τους κτηνοτρόφους του νησιού, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή «ρουσφέτι».



Ο δημοσιογράφος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αγωγή που έλαβε από τον βουλευτή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης, καθώς δεν απέκρυψε τα στοιχεία του ενάγοντος. Άμεση ήταν η αντίδραση του Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος με ανάρτηση, προαναγγέλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η κόντρα όμως δεν σταμάτησε εκεί καθώς ο δημοσιογράφος σήκωσε το γάντι και απάντησε ξανά στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ γράφοντας στο Χ «Μιας και πήρατε φόρα δεν κάνετε και μια καταγγελία εναντίον μου στις φιλοζωικές οργανώσεις; Οταν πήγαινα στο δημοτικό, είχα κυνηγήσει μια γάτα στο προαύλιο του σχολείου…»

Το χρονικό της κόντρας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ υποστήριξε σε εκπομπή του ότι ο βουλευτής είχε παρέμβει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του αφθώδους πυρετού που απασχολεί τους κτηνοτρόφους του νησιού, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή «ρουσφέτι».

«Ο Δουδωνής, που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου, τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν απ’ τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα. Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι, αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία…», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Χιώτης.

Απαντώντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Δουδωνής κατηγόρησε τον δημοσιογράφο, που κατάγεται επίσης από τη Λέσβο, για προπαγάνδα, λέγοντας ότι ο ίδιος κάνει αγώνα για να μην καταστραφεί το νησί από το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού.

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!», έγραψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του.

Ο Βασίλης Χιώτης επανήλθε με ανάρτησή του λέγοντας: «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε; Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες…».