Άγρια κόντρα για τους Ποινικούς Κώδικες -Κυβέρνηση: Ο Τσίπρας να πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή να τον ρωτήσει -ΕΛΑΣ: Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα - iefimerida.gr

Ανεβαίνουν οι τόνοι ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες πριν από τις εκλογές του 2019.

Από τη μία πλευρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΣΚΑΪ, απάντησε στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που απέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να «μην ζητάει τα ρέστα από εμάς, ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή». Στη συνέχεια, η ΕΛΑΣ σήκωσε το γάντι και σε απάντησή της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…».



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Μαρινάκης: Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επανέλθει στην πολιτική σκηνή ξαναγράφοντας την ιστορία της διακυβέρνησής του. Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να βάλει στη θήκη του το «ηθικόμετρο», καθώς, όπως υποστήριξε, είναι ο τελευταίος που δικαιούται να εμφανίζεται ως τιμητής. Επικαλέστηκε τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, την υπόθεση Novartis και τις καταδίκες δύο πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ για παράβαση καθήκοντος, ενώ χαρακτήρισε κορυφαίο παράδειγμα των επιλογών της προηγούμενης κυβέρνησης τον Ποινικό Κώδικα του 2019.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι είχε προαναγγείλει την προκήρυξη εκλογών μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, διατήρησε ανοιχτή τη Βουλή για περίπου μία εβδομάδα προκειμένου να ψηφιστεί ο νέος Ποινικός Κώδικας. «Αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις ειδικών θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να τις φέρει στη Βουλή», ανέφερε.

Απέρριψε, μάλιστα, το επιχείρημα ότι οι σχετικές διατάξεις αποτελούσαν εισηγήσεις νομικών, σημειώνοντας ότι την ευθύνη της νομοθέτησης και της ψήφισης είχαν οι βουλευτές.

Παράλληλα κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση ότι επέλεξε να μειώσει ποινές για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων ο ομαδικός βιασμός και η ανθρωποκτονία, ενώ υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε σε αυστηροποίηση του πλαισίου, καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, τα ισόβια για ειδεχθή εγκλήματα. «Δηλαδή, ένας δολοφόνος να μπει μέσα για 12 χρόνια, άρα στα 6 να είναι έξω. Και εμείς τα αλλάξαμε αυτά», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε, επίσης, τις δημόσιες καταγγελίες του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, για φωτογραφικές διατάξεις και «ακραία πράξη διαπλοκής», καλώντας τον κ. Τσίπρα να απευθυνθεί στον ίδιο για εξηγήσεις. «Αυτά, ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις, βγήκε ο υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Κοντονής, και τα είπε έχοντας μιλήσει για ακραία πράξη διαπλοκής. Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας, το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης. Ας τον πάρει τηλέφωνο», τόνισε.

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ΕΛΑΣ: Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα, αλλιώς βουλώστε το...

Από την πλευρά του, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ΕΛΑΣ, αναφορικά με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019 και στα όσα είπε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης ζήτησε από την κυβέρνηση να μιλήσει «με ονόματα, όχι με γαβγίσματα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

«Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…

Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.

Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους.

Γιατί για χρόνια τον "ψάχνουν" και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.

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Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους.

Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στον βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη.

Όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αποφανθεί αμετάκλητα ότι είναι επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση. Αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του.

Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας ανέλαβε, όπως πάντα, τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του.

Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι. Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους.

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Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν την μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν "ξεπλήρωσε" εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;

Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή.

Και ως εκ τούτου το βουλώνετε.

Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε.

Γιατί όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας.

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Δεν πρόκειται ούτε εμείς ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις ούτε οι ανήσυχοι πολίτες να το επιτρέψουμε.

Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα.

Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, στην προκλητική κοινωνική αδικία, στην υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο ούτε ζυμάρι για Pizza Fan ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε.

Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε. Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν».