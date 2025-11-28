Σπανάκης: Το Υπουργείο Εσωτερικών επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ - iefimerida.gr

Στην έγκριση της μεταστέγασης δύο ΚΕΠ στην Καστοριά προχώρησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με στόχο την ταχεία και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς θα μεταφερθεί στο (δημοτικό) Κτίριο Τουρισμού κα αυτό της Δημοτικής Ενότητας Βιτσίου του Δήμου Καστοριάς, από μισθωμένο ιδιωτικό χώρο θα μεταφερθεί σε ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο και πιο συγκεκριμένα στο πρώην Δημαρχείο του Δήμου Βιτσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακαίνιση των εν λόγω κτιρίων έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.», είναι προσβάσιμα στα Άτομα με Αναπηρίες και οι τοποθεσίες τους εξυπηρετούν τους δημότες.

Σπανάκης: Το ΥΠΕΣ ανταποκρίνεται στα αιτήματα των Δήμων για βελτίωση των κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των ΚΕΠ

Από την πλευρά του, ο κ. Σπανάκης έκανε την ακόλουθη δώλωση:

«Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) ήταν πάντα η αιχμή της καινοτομίας για τη δημόσια διοίκηση στην Χώρα μας, καθώς αξιοποιούσαν και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη και άμεση διευκόλυνση του πολίτη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των Δήμων για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των Κ.Ε.Π., ώστε να εκπληρώνουν με συνέπεια και ταχύτητα την αποστολή τους. Ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί 324 Δήμοι της Χώρας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες».