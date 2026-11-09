Σπανάκης: Νέα μέτρα στήριξης των Δήμων ύψους 1,2 δισ. ευρώ - iefimerida.gr

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης μίλησε από το βήμα της Βουλής

για την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης προς τους Δήμους της χώρας.

Ακόμη, ο κ. Σπανάκης μίλησε και για τη χρηματοδότησή τους από το υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση έργων καίριας σημασίας για τους πολίτες.

Ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι, από το 2019 μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη, στοχευμένη και ουσιαστική πολιτική για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού.

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Ειδικότερα, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του υπουργείου Εσωτερικών, από τα 1,8 δις ευρώ που δόθηκαν το 2019, το έτος 2026 έχει προγραμματιστεί να αποδοθεί στους Δήμους όλης της χώρας, ποσό ύψους 3 δις ευρώ, δηλαδή αυξημένο κατά 67%.

Επιπρόσθετα, ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, θα πιστωθούν στους Δήμους της χώρας 300 εκατομμύρια ευρώ από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και 240 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς τους παρόχους ενέργειας.

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Ο κ. Σπανάκης επισήμανε ότι πρόκειται να διπλασιαστεί η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, ενώ θα ξεκινήσουν άμεσα οι συζητήσεις με την Δ.Ε.Η, ώστε να προβλεφθεί Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους Δήμους, που θα δώσει με τη σειρά του την απαιτούμενη ευελιξία για τη μείωση των δημοτικών τελών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των νέων που πρόκειται να υλοποιηθούν, ύστερα από τις πρόσφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, φτάνουν τα 5,2 δις ευρώ, κατέληξε ο κ. Σπανάκης.