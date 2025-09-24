Σκυλακάκης: Ώθηση των επενδύσεων στον τομέα των κατασκευών - iefimerida.gr

«Η αναπτυξιακή δυναμική που χρειάζεται η οικονομία μας μπορεί και πρέπει κατά κύριο λόγο να προέλθει από επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών, όπου είμαστε εξαιρετικά αδύναμοι», ανέφερε ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

«Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό συνέβη κυρίως γιατί η Κυβέρνηση πέτυχε να μειώσει σε μεγάλο βαθμό την ανεργία η οποία, αν συνυπολογίσουμε και την μη καταγεγραμμένη εργασία, αρχίζει πια και πλησιάζει τη λεγόμενη δομική ανεργία που υφίσταται ακόμη και σε περίοδο ή καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι αναπτυξιακές μας δυνατότητες βρίσκονται πλέον κατά κύριο λόγο στην αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες παρά τη σημαντική βελτίωση, παραμένουν δυστυχώς ακόμα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και σημείωσε: «Οι επενδύσεις που μας λείπουν, με βάση όλα τα υφιστάμενα στοιχεία, είναι επενδύσεις στις κατασκευές και εντός των κατασκευών στην κατοικία. Εκεί είμαστε ακόμη πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις ειδικά στην κατοικία είχαν ουσιαστικά «παγώσει» σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά εδώ και μία δεκαπενταετία». Ο κ. Σκυλακάκης επικαλέστηκε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία «στις κατασκευές με επενδύσεις στο 6% του ΑΕΠ το 2024 απέχουμε 4,9 μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι 10,9%».

Αυτό αντανακλά κατά κύριο λόγο την υστέρηση των επενδύσεων στην κατοικία, όπου με επενδύσεις 2,3% του ΑΕΠ απέχουμε 3,5% από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι στο 5,8. Ποσοστό χαμηλό, ιδίως με δεδομένο ότι η Ελλάδα προ της κρίσης είχε μέσο όρο επενδύσεων στις κατοικίες κοντά στο 9% του ΑΕΠ, από το 1995 μέχρι το 2009, έναντι 2% την δεκαπενταετία που ακολούθησε, είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Ο βουλευτής είπε επίσης ότι είναι πολύ σοβαρό εργαλείο, για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα δάνεια τα οποία αφορούν επενδύσεις που θα εξελιχθούν ως επί το πλείστον αφού τελειώσει ο κύκλος των επιδοτήσεων, δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου του 2026. «Αυτό συμβαίνει γιατί τα δάνεια έχουν δυνατότητα χρόνου σύναψης μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2026 και η υλοποίηση των αντίστοιχων επενδύσεων ακολουθεί συνήθως δύο με τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή των συμβάσεων. Συνεπώς, είναι το εργαλείο για να καλύψουμε την αποχώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, των επιδοτήσεων από την εθνική οικονομία ως εργαλείο προώθησης επενδύσεων. Ειδικά για τα δάνεια, για τα οποία υπάρχει και μια πρόβλεψη στο παρόν νομοσχέδιο, θεωρώ και θα συμβούλευα σχετικά και το υπουργείο ότι είναι ανάγκη να προσαρμοστούν τα επιτόκια χορηγήσεων των κρατικών δανείων τα οποία αποφασίζονται με υπουργική απόφαση», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης.