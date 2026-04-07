Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν μιλάμε για ρουσφέτι, αλλά για διερεύνηση αν μπορεί να αποκατασταθεί ένα λάθος - iefimerida.gr

Βέβαιος ότι «αυτό που έγινε ήταν δίκαιο και νόμιμο», δήλωσε σήμερα ο Κώστας Σκρέκας, με αφορμή την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο Mega, ο τέως γραμματέας της ΝΔ, που παραιτήθηκε λόγω της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, είπε ότι θα καταθέσει υπόμνημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, που συνεδριάζει σήμερα.

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέλουμε γρήγορη διερεύνηση της υπόθεσης»

«Θέλουμε γρήγορη διερεύνηση της υπόθεσης για να αποκατασταθεί η αλήθεια, έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό που έγινε ήταν δίκαιο και νόμιμο», είπε επίσης ο κ. Σκρέκας, ενώ στην ερώτηση αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Ανεξάρτητα από την υπόθεση αυτή, και εγώ και όλοι οι βουλευτές και πολιτευτές είμαστε στην απόλυτη διάθεση του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη».

Για την υπόθεση που τον αφορά, ο κ. Σκρέκας είπε ότι «όταν η διοίκηση δεν δουλεύει σωστά, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, δεν μιλάμε για ρουσφέτια. Ελέγχομαι για τη διερεύνηση αν μπορεί να αποκατασταθεί ένα λάθος».

