«Μετωπική» Ανδρουλάκη-Πιερρακάκη: Επιμένει στην επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο το ΠΑΣΟΚ -«Μόνο 7 από τις εξαγγελίες κοστίζουν 6,49 δισ. ευρώ»

Με αιχμή τη 13η σύνταξη, την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο υπουργός Οικονομικών διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Ολομέλεια με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για «ανέξοδες υποσχέσεις» και τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανταποδίδει τα πυρά.

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«Υπόσχεστε χωρίς να υπολογίζετε και ξοδεύεστε στα λόγια χωρίς να πληρώνετε», ανταπάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που κατηγόρησε την κυβέρνηση για «προεκλογικά μέτρα» λέω δημοσκοπήσεων.

«Για 500 εκατ. ευρώ ήμασταν “λαϊκιστές” και εσείς “υπεύθυνοι”» υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με τη διαφορά των προτάσεων της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ για το πόσο θα στοιχίσει η πρώτη δόση επαναφοράς 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο δημόσιο.



Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι «μόνο 7 από τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ κοστίζουν 6,49 δισ. ευρώ» και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξηγήσει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο πώς θα χρηματοδοτηθούν: «Έχετε μια λύση για όλα εκτός από το ποιος θα πληρώσει». Και πρόσθεσε ότι «η οικονομική ανευθυνότητα δεν είναι κοινωνική ευαισθησία».



Ανδρουλάκης: «Θαύματα γίνονται και στις μέρες μας»



Με ειρωνικό τόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε για τα μέτρα της ΔΕΘ ότι «θαύματα γίνονται και στις μέρες μας. Αρκεί τα θαύματα αυτά να βοηθούν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας». Θυμίζοντας ότι στις 7 Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την επαναφορά της 13ης σύνταξης και δέχθηκε επίθεση ως «λαϊκιστικό», με το επιχείρημα ότι ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μόλις 1 δισ. ευρώ, πρόσθεσε: «Ω του θαύματος, τον Αύγουστο, για να χωρέσουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο δημοσιονομικός χώρος υπερδιπλασιάστηκε!».

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«Όταν προτείνει κάτι η Νέα Δημοκρατία, σαν ακορντεόν ο δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται», όπως είπε. Επικαλούμενος την άνοδο του πληθωρισμού από 3,8% τον Αύγουστο σε 5,7% τον Οκτώβριο και τις αυξήσεις από 15% έως 80% σε ενοίκιο, θέρμανση, ρεύμα και μετακίνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε «τι θα μείνει τελικά στα νοικοκυριά».

Υποστήριξε ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι λιγότερος από τον μισό ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι, παρά τα περίπου 80 δισ. ευρώ από ΕΣΠΑ, ΚΑΠ και Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα ανέβηκε από τη 10η στην 4η θέση στην ΕΕ στις ανισότητες. «Είστε, λοιπόν, μία κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων», είπε.



Για τους συνταξιούχους, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ, ενώ η κυβέρνηση, όπως είπε, αυξάνει κατά 100 ευρώ την παροχή του Νοεμβρίου και αφήνει εκτός περίπου 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε και στην επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο σε δύο δόσεις, ενώ στάθηκε και στο μπαράζ τροπολογιών του κόμματός του, μεταξύ άλλων για την κατάργηση ηλικιακών περιορισμών για τους δικαιούχους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.



Συνεχίζοντας την επίθεση του ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τον ΦΠΑ διερωτώμενος «πώς μέσα σε λίγους μήνες αλλάξατε οικονομική φιλοσοφία», όταν στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μηδενισμό σε προϊόντα εμμήνου ρύσεως και μείωση σε βασικά τρόφιμα, η κυβέρνηση απαντούσε ότι μόλις το 19-20% της μείωσης φτάνει στον καταναλωτή. Για τον «κουμπαρά» των παιδιών, θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πρόταση νόμου από το 2018, με πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά, «χωρίς αποκλεισμούς».

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Πιερρακάκης: «Στο τέλος κάποιος πληρώνει τον λογαριασμό»

Στην ανταπάντησή του ο Κυριακος Πιερρακάκης ανέφερε για τη 13η σύνταξη, ότι η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει τη στήριξη των συνταξιούχων πριν από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη τον Ιούλιο και τώρα την αυξάνει και διευρύνει τους δικαιούχους. «Η 13η σύνταξη περνάει τα 2,5 δισ. Αυτό το μέτρο μας είναι 880 εκατ. ευρώ. Στο τέλος κάποιος πληρώνει τον λογαριασμό», τόνισε. Για τον ΦΠΑ, απάντησε ότι η πολιτική «δεν είναι η τέχνη του ευκταίου, η τέχνη του εφικτού είναι» και ότι σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, με λιγότερες εταιρείες, η μείωση ελέγχεται ευκολότερα. «Προτείνετε τα πάντα όλα», είπε.

Ανδρουλάκης: «Τα δικά σας λόγια είναι ανέξοδα»

«“Ανέξοδα λόγια” ήταν να προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά διατροφής και να απαντάτε ότι “δεν γίνεται, γιατί δεν περνάει στην τιμή” και σήμερα να έχετε άλλη άποψη; Τα δικά σας λόγια, λοιπόν, είναι ανέξοδα» αντέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα θύμισε ότι ο κ. Πιερρακάκης είχε πει πριν από μερικούς μήνες πως, «ακόμη και αν είχα τα λεφτά να δώσω 13η σύνταξη και 13ο μισθό, δεν θα τα έδινα ποτέ».



«Δεν θα πάμε ως Λαφαζάνηδες στο Νομισματοκοπείο να κόψουμε δραχμές όπως μας κατηγορήσατε!» ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα περί ανέξοδων υποσχέσεων, υποστηρίζοντας πως τα χρήματα για τις κοινωνικές παρεμβάσεις που προτάσσει το ΠΑΣΟΚ θα εξοικονομηθούν από τις «απευθείας αναθέσεις» και το «πελατειακό κράτος» της ΝΔ.



Στη δευτερολογία του, ο κ. Ανδρουλάκης συμφώνησε ειρωνικά με τον υπουργό ότι η γενιά τους έμαθε με τον πιο επώδυνο τρόπο το κόστος του λαϊκισμού, του πελατειακού κράτους και της διαφθοράς. «Απλά, κατά μία διαβολική σύμπτωση, το κόμμα που πρωταγωνίστησε σε όλα αυτά είναι το κόμμα που είστε σήμερα Υπουργός», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο» όπου ο κ. Πιερρακάκης έλεγε τα ίδια.

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«Δεν έχετε τίποτα να πείτε για το μέλλον», απαντά ο υπουργός

«Το παρελθόν είναι προσωπικό. Όταν κάποιος όμως επικαλείται μόνο την ιστορία και δεν έχει να προσθέσει κάτι με κληρονομιά και προτάσεις, τότε δίνει την εικόνα πως δεν έχει τίποτα να πει για το μέλλον. Αυτό θα ήταν καλό να το αποφύγετε…», απάντησε με νόημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ανδρουλάκης για Τσαβδαρίδη: «Πού βρήκε το θράσος;»

Σφοδρή ήταν η επίθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με αφορμή την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. «Δεν φταίει ο κ. Τσαβδαρίδης. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα σκανδάλου από αυτά που έχουμε κάθε εβδομάδα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», είπε, «διότι έκαναν το κράτος λάφυρο». Κατά τον ίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τους έχει “διαπαιδαγωγήσει” στην αναξιοκρατία, την ανεκτικότητα της διαφθοράς και την ατιμωρησία». «Έχουμε την εξουσία, δεν μας πειράζει κανείς. Αυτή είναι η λογική τους», πρόσθεσε.

Μίλησε για παράκαμψη ενός «ιερού θεσμού» που συνδέεται με τον κόπο και τις αγωνίες χιλιάδων οικογενειών και νέων ανθρώπων. «Πού να βρει το ήθος και να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο, ανήθικο και προσβάλλει χιλιάδες νέους ανθρώπους; Πού να το βρει, κύριε Πιερρακάκη; Στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου; Εκεί δεν υπάρχει ήθος. Εκεί υπάρχει ατιμωρησία, διαφθορά και αδιαφάνεια», είπε. «Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής και ψήφος ήττας αυτού του θράσους που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου», κατέληξε, τονίζοντας: «Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο».