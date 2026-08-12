Σκέρτσος: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε παραδώσει ένα ουσιαστικά καινούριο ΟΑΚΑ - iefimerida.gr

Με αφορμή την αυριανή συμπλήρωση 22 ετών από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στα έργα ανακαίνισης του ΟΑΚΑ.

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε στο πώς το ΟΑΚΑ αφέθηκε ασυντήρητο, πώς ξεκίνησε το 2022 «ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης» του εμβληματικού Σταδίου, τα έργα που συντελέσθηκαν και συντελούνται.

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Η ανάρτηση Σκέρτσου

«Αύριο συμπληρώνονται 22 χρόνια από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Θα τη θυμάμαι για πάντα εκείνη την ημέρα, καθώς και όσες ακολούθησαν μέχρι το τέλος των αγώνων, και πόσο περήφανος αισθάνθηκα για την πατρίδα μας.

Η Ελλάδα ανέλαβε ένα μεγάλο στοίχημα ενώπιον της παγκόσμιας κοινότητας και το κέρδισε δείχνοντας σε όλο τον κόσμο τον καλύτερό μας εαυτό. Η Αθήνα φιλοξένησε μια διοργάνωση που έμεινε στη συλλογική μνήμη ως μια μεγάλη εθνική επιτυχία.

Υπήρξε όμως και ένα δεύτερο στοίχημα, εξίσου σημαντικό που δεν το κερδίσαμε. Ήταν το στοίχημα της επόμενης ημέρας.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες άφησαν πίσω τους ένα πολύτιμο απόθεμα υποδομών, για το οποίο πληρώσαμε ως φορολογούμενοι. Δεν καταφέραμε, όμως, να δημιουργήσουμε εγκαίρως ένα σταθερό σχέδιο για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση, τη λειτουργία και τη συστηματική συντήρησή τους. Αυτή είναι μια συλλογική αποτυχία όλων μας.

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Και η φθορά του χρόνου, όταν συναντά την απουσία συντήρησης, είναι αμείλικτη.

Το ΟΑΚΑ είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα συγκρότημα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, που για χρόνια δεν έλαβε τις επενδύσεις που απαιτούσε η κλίμακα και η σημασία του.

Από το 2022, όμως, ξεκίνησε μια διαφορετική προσπάθεια. Για πρώτη φορά μετά το 2004 υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης του ΟΑΚΑ με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την εποπτεία της Μονάδας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπερταμείου, του Υπουργείου Αθλητισμού και της Διοίκησης του ΟΑΚΑ.

Η επιλογή ένταξης της ανάπλασης του ΟΑΚΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν τυχαία ούτε και εύκολη. Θυμάμαι ότι κάναμε εκτενή διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές ειδικά για το έργο αυτό την οποία και κερδίσαμε.

Επενδύσαμε στο ΟΑΚΑ διότι πιστεύουμε ότι ο ασφαλής, σύγχρονος και προσβάσιμος δημόσιος χώρος είναι μέρος της ποιότητας ζωής που πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης όπου κι αν κατοικεί. Κι ότι η πολιτεία οφείλει να επενδύει σε σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες όλοι οι πολίτες, χωρίς διακρίσεις, θα μπορούν να αθλούνται, να ψυχαγωγούνται και να περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους.

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Μια σύγχρονη και συνεκτική πόλη δεν είναι μόνο οι δρόμοι, τα μέσα μεταφοράς και τα κτίρια. Είναι και τα μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα της. Οι χώροι πρασίνου. Οι αθλητικές υποδομές. Οι δημόσιοι χώροι που δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συναντηθούν, να κινηθούν, να αθληθούν και να ζήσουν καλύτερα.

Το ΟΑΚΑ μπορεί και πρέπει να γίνει ένα τέτοιο σημείο αναφοράς για ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Γι' αυτό και η επένδυση που γίνεται σήμερα δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση μιας παλιάς ολυμπιακής εγκατάστασης. Αφορά το πώς θέλουμε να είναι η Αθήνα του αύριο και το πώς αντιλαμβανόμαστε τον δημόσιο χώρο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.

Σχεδιάσαμε και παραδίδουμε, συνεπώς, κάτι παραπάνω από μια απλή αισθητική ανανέωση, με έργα σε μια σειρά από πεδία όπως:

στατικές και λειτουργικές αποκαταστάσεις σε όλα τα κτίρια

ενεργειακή αναβάθμιση

ενισχύσεις κτιριακών και αθλητικών υποδομών

παρεμβάσεις στις πισίνες και στο ποδηλατοδρόμιο

νέα συστήματα πυρασφάλειας

αποκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στις εισόδους, στο Τείχος των Εθνών και στην Αγορά

αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου

και, ασφαλώς, την αποκατάσταση των εμβληματικών στεγάστρων του Καλατράβα.

Είναι ίσως το πιο συμβολικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Ένα αρχιτεκτονικό έργο παγκόσμιας εμβέλειας, που αποτέλεσε σύμβολο των Αγώνων του 2004, χρειάστηκε δύο δεκαετίες αργότερα εκτεταμένη στατική και λειτουργική αποκατάσταση.

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Η παρέμβαση αφορά την επισκευή προβληματικών σημείων, την αποκατάσταση της απαιτούμενης στατικής επάρκειας και την αντικατάσταση στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών και των πολυκαρβονικών πάνελ.

Υπάρχει εδώ ένα μάθημα που ξεπερνά το ΟΑΚΑ. Το κράτος δεν κρίνεται μόνο από την ικανότητά του να κατασκευάζει. Κρίνεται και από την ικανότητά του να συντηρεί.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο να κατασκευάσεις και να εγκαινιάσεις ένα καινούριο έργο. Είναι σίγουρα όμως εξίσου σημαντικό και αναγκαίο να εξασφαλίσεις ότι θα παραμένει λειτουργικό, ασφαλές και χρήσιμο 10, 20 ή 30 χρόνια αργότερα. Αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξουμε.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε παραδώσει ένα ουσιαστικά καινούριο ΟΑΚΑ. Το πραγματικό στοίχημα, όμως, αρχίζει την επόμενη ημέρα για όλους μας ώστε να μην χρειαστεί ξανά, σε είκοσι χρόνια από σήμερα, μια νέα μεγάλη και δαπανηρή εκστρατεία διάσωσης.

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Διαθέτουμε ήδη το σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης του ΟΑΚΑ ώστε να αξιοποιείται καθημερινά. Να είναι ένας σύγχρονος μητροπολιτικός αθλητικός χώρος, αλλά και ένας μεγάλος δημόσιος χώρος ανοιχτός στους πολίτες και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Γιατί τελικά αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη παρακαταθήκη που μπορούμε να αφήσουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004: όχι μόνο να θυμόμαστε τι καταφέραμε τότε, αλλά να μάθουμε πώς να προστατεύουμε όσα δημιουργήσαμε. Και αυτό είναι ένα στοίχημα που αυτή τη φορά δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε.

Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους τους ανθρώπους, και είναι πάρα πολλοί και πολλές, που εργάζονται καθημερινά αυτά τα χρόνια για να παραδώσουν σε όλους μας το καινούριο ΟΑΚΑ», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.