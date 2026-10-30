Σκέρτσος για προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ παίζουν το παιχνίδι των πλατφορμών - iefimerida.gr

Τα «πυρά» του στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ έριξε ο Άκης Σκέρτσος αναφορικά με τη στάση τους στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό.



«Σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν -ή απλά δεν θέλουν να καταλάβουν- ότι έχουν πάρει διαζύγιο από την κοινωνία, από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και δυστυχώς από τη λογική. Επέλεξαν να είναι απόντες από αυτή τη μάχη παίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι των καθυστερήσεων που εξυπηρετεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι το συμφέρον των παιδιών», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Επικρατείας, προσθέτοντας τα εξής:

«Ο νόμος 5350/2026 τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/27 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παιδική προστασία χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης αλλά με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας».