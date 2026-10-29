Σκέρτσος: Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ θα καθυστερούσε κατά 12 μήνες την προστασία των ανηλίκων στα σόσιαλ - iefimerida.gr

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργοποιήσει δωδεκάμηνη αναστολή σε εθνικά νομοθετικά σχέδια που επικαλύπτονται με τους προτεινόμενους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, με εξαίρεση την Ελλάδα και τη Γαλλία, επικαλείται, σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτησή του, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την επιχειρηματολογία που είχε αναπτυχθεί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία επέμεναν στην υιοθέτηση διαφορετικής νομοθετικής ρύθμισης για το ηλικιακό όριο της σχετικής απαγόρευσης στα social media.

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Όπως αναφέρει, η Ελλάδα είχε ήδη ολοκληρώσει το καλοκαίρι την τεχνική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγοντας σε συγκεκριμένο πλαίσιο συνεννόησης.

Η υιοθέτηση της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστέρηση τουλάχιστον 12 μηνών, τονίζει ο υπουργός Επικρατείας, ο οποίος σημειώνει επίσης ότι αυτό θα μετέθετε την εφαρμογή των προστατευτικών ρυθμίσεων για τα παιδιά και των αυστηρών υποχρεώσεων για τις ψηφιακές πλατφόρμες.



Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Ο Άκης Σκέρτσος κατηγορεί επίσης την αντιπολίτευση, στην ίδια ανάρτησή του, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιον, αυτή προτάσσει την πολιτική αντιπαράθεση έναντι της προσεκτικής μελέτης του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και της ανάγκης για την προστασία των ανηλίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τον υπουργό, επανέλαβε στη Βουλή την επιχειρηματολογία του κόμματός του λίγες ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Το βασικό επιχείρημα της κυβερνητικής πλευράς είναι ότι η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καθυστερήσεων εξαιτίας πολιτικών διαφωνιών.

«Η αντιπολίτευση μπορεί να έχει χρόνο για χάσιμο, η προστασία των παιδιών μας όμως δεν μπορεί να περιμένει άλλο», καταλήγει η ανάρτησή του.

