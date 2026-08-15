Σκέρτσος: Αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μάνο με ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος - iefimerida.gr

Με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αποχαιρέτησε τον Στέφανο Μάνο.
«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός, αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης», έγραψε ο κ. Σκέρτσος.
Ο Στέφανος Μάνος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.
Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για τον Στέφανο Μάνο:
«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».
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