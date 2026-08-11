Σκέρτσος: Αδιόρθωτος ο Τσίπρας -Κάθε φράση και ένα ψέμα ή μία ανακρίβεια - iefimerida.gr

Με σκληρό τρόπο απάντησε ο Άκης Σκέρτσος στον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός σε συνέντευξή του για τα έσοδα και τις επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας κατηγορεί τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ για «ψέματα και ανακρίβειες», υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που υπάρχουν για τις επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων διαψεύδουν όσα ισχυρίζεται.

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Επιπλέον, ο κ. Σκέρτσος χαρακτηρίζει «αδιόρθωτο» τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, από τα 400 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ο υπουργός Επικρατείας συνόδευσε τους ισχυρισμούς του με δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ και τις υπογειοποιήσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης.

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Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για τον Αλέξη Τσίπρα

«Κάθε φράση και ένα ψέμμα ή μια ανακρίβεια.

Στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται "μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;".

Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Καθώς κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ. δικτύου ετησίως;

Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέμματα;

Αδιόρθωτος…».