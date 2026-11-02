Σητεία: Ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ και κατέληξε στο νοσοκομείο -Τρεις συλλήψεις - iefimerida.gr

Συνελήφθησαν από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας ένας ανήλικος, ένας 37χρονος και μία 45χρονη, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ.



Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις βραδινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2026, ο ανήλικος συλληφθείς προμηθεύτηκε αλκοόλ από επιχείρηση ιδιοκτησίας του 37χρονου και στη συνέχεια το κατανάλωσε με ακόμα έναν ανήλικο, ο οποίος περιήλθε σε κατάσταση μέθης με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Συνελήφθη ο ανήλικος και η μητέρα του

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον ανήλικο που προμηθεύτηκε το αλκοόλ και την 45χρονη κηδεμόνα του για παραμέληση της εποπτείας του. Επίσης, συνελήφθη και ο 37χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης από το οποίο προμηθεύτηκε το αλκοόλ ο πρώτος ανήλικος.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ