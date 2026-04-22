Σήμερα τα νέα μέτρα στήριξης από τον Μητσοτάκη: 500 εκατ. για συνταξιούχους, ευάλωτες ομάδες, αγρότες -Τι θα γίνει με τα καύσιμα - iefimerida.gr

Να αντιστρέψει το πολιτικό κλίμα μέσω της οικονομίας επιχειρεί η κυβέρνηση με πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 500 εκ. ευρώ, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός σήμερα το μεσημέρι.

Τα χρήματα προέρχονται από το υπερπλεόνασμα και θα κατευθυνθούν κυρίως σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα χωρίζονται σε έκτακτα και μόνιμου χαρακτήρα και θα δοθούν σε δύο δόσεις.

Με μήνυμα Μητσοτάκη η ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης

Στις 12 το μεσημέρι η Eurostat θα ανακοινώσει το τελικό ύψος του υπερπλεονάσματος για το 2025, ύψους 800 εκ. ευρώ και λίγη ώρα μετά θα μεταδοθεί μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, στο οποίο θα περιγράψει τα μέτρα και τους δικαιούχους, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του οικονομικού επιτελείου για την εξειδίκευση.

Μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες -Τι θα γίνει με τα καύσιμα

Οικονομικό επιτελείο και Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν εδώ και μέρες τα καλά νέα για την απόδοση της ελληνικής οικονομίας και σχεδίασαν το τελικό πακέτο με γνώμονα τη στήριξη των πιο ευάλωτων στην κρίση που οφείλεται στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Από τα 800 εκ., τα 300 θα κατευθυνθούν στα μέτρα που ήδη υλοποιούνται για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, ενώ τα υπόλοιπα 500 θα ανακοινωθούν σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχουν έκτακτες παρεμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται η επέκταση της επιδότησης σε πετρέλαιο κίνησης και λιπάσµατα, ενώ είναι ερωτηματικό αν θα δοθεί νέο fuel pass για τον Ιούνιο. Επίσης, θα υπάρξει επίδομα για συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να απορροφήσουν ένα μέρος της πίεσης στα εισοδήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα αρχίσουν να ισχύουν εντός του 2026

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπέρβαση του στόχου για το υπερπλεόνασμα «δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο». Στο κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα αρχίσουν να ισχύουν εντός του 2026, ενώ ένα μέρος θα εφαρμοστεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Ορισμένες πηγές εκτιμούν πως ίσως υπάρξει δυνατότητα για ένα λίγο μεγαλύτερο πακέτο, ενώ με εντολή του κ. Μητσοτάκη αρμόδια στελέχη και υπουργοί τηρούν σιγή ιχθύος για τις λεπτομέρειες των κυβερνητικών ανακοινώσεων στις οποίες θα περιλαμβάνονται και εκπλήξεις, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού.

Δημοσκοπική «ρελάνς» και προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος

Παρότι η διαβούλευση ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο για τα μέτρα είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετές μέρες, η απόφαση έγινε γνωστή χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, όπου αποκάλυψε τον αιφνιδιασμό που προετοίμαζαν. Με αυτή την κίνηση η κυβέρνηση θέλει να αντιστρέψει το βαρύ κλίμα που επικρατεί μετά τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη και να κάνει δημοσκοπική «ρελάνς» για να καλύψει τις απώλειες που καταγράφει η ΝΔ. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώνει τα μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου, στη Βουλή θα ψηφίζεται η άρση ασυλίας 13 κυβερνητικών βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει προκαλέσει τριγμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα και φθορά στην κυβέρνηση.

Το ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον παρεμβάσεις με το βλέμμα στο ενδεχόμενο ακόμα και για πρόωρες κάλπες

Το μήνυμα που θέλει να στείλει ο κ. Μητσοτάκης είναι πως, παρά τα όποια λάθη ή παραλείψεις, η κυβέρνηση εργάζεται με ένα σχέδιο που φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας επιστρέφουν στους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι, από τη φράση «ξύνουμε τον πάτο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων», με την οποία περιέγραφαν στελέχη του οικονομικού επιτελείου την προσπάθεια συγκέντρωσης των πόρων για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 23 Μαρτίου, φτάσαμε στο σημερινό πακέτο των 500 εκ. ευρώ και το ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον παρεμβάσεις, εφόσον χρειάζεται. Ειδικά σε μία προεκλογική χρονιά και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρες κάλπες.