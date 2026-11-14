Σήμερα οι ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Σειρά συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς ώστε να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο κρίσιμο ζήτημα του καλωδίου, θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI).

Στη συζήτηση ενδέχεται να μπει και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με αφορμή το ενδεχόμενο να το κυρώσει η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ανατολική Λιβύη, την οποία ελέγχει ο Χαφτάρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 09:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολουθούν οι ενημερώσεις:

του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα,

του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου,

της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου,

της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου.

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός θα ενημερωθεί την Τρίτη, αφού θα λείπει από την Αθήνα. Η συνάντηση θα γίνει μετά την επιστροφή του υπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Το έργο προχωρά κανονικά»

Μία ημέρα πριν από τις συναντήσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δώσει διαβεβαιώσεις για την πορεία της διασύνδεσης, μιλώντας στο Slemani Strategic Forum.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνομιλία του με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, είπε ότι το έργο προχωρά κανονικά και ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκδώσει την άδεια για το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες και θα ποντίσει το καλώδιο.

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα, ότι η ελληνική πλευρά, όπως ξεκαθάρισε, δεν θα δεχθεί τουρκικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση του έργου.

Στην ίδια συζήτηση ο υπουργός αναφέρθηκε και σε άλλες ενεργειακές πρωτοβουλίες που αφορούν τη χώρα, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, το έργο GREGY και οι έρευνες των Chevron και Exxon.