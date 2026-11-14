 Σήμερα οι ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα οι ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο ΥΠΕΞ
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σειρά συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς ώστε να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο κρίσιμο ζήτημα του καλωδίου, θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI).

Στη συζήτηση ενδέχεται να μπει και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με αφορμή το ενδεχόμενο να το κυρώσει η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ανατολική Λιβύη, την οποία ελέγχει ο Χαφτάρ.

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Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 09:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολουθούν οι ενημερώσεις:

  • του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα,
  • του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου,
  • της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου,
  • της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου.

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός θα ενημερωθεί την Τρίτη, αφού θα λείπει από την Αθήνα. Η συνάντηση θα γίνει μετά την επιστροφή του υπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Το έργο προχωρά κανονικά»

Μία ημέρα πριν από τις συναντήσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δώσει διαβεβαιώσεις για την πορεία της διασύνδεσης, μιλώντας στο Slemani Strategic Forum.

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Σε συνομιλία του με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, είπε ότι το έργο προχωρά κανονικά και ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκδώσει την άδεια για το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες και θα ποντίσει το καλώδιο.

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα, ότι η ελληνική πλευρά, όπως ξεκαθάρισε, δεν θα δεχθεί τουρκικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση του έργου.

Στην ίδια συζήτηση ο υπουργός αναφέρθηκε και σε άλλες ενεργειακές πρωτοβουλίες που αφορούν τη χώρα, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, το έργο GREGY και οι έρευνες των Chevron και Exxon.

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