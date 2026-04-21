Σχοινάς: Θετική εξέλιξη το άνοιγμα του λιμανιού της Λέσβου - iefimerida.gr

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε το άνοιγμα του λιμανιού της Λέσβου μετά τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων του νησιού, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την εναρκτήρια συνάντηση για τη διαβούλευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028-2034, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης» σημείωσε ότι η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του λιμανιού συνιστά ένδειξη ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε, ότι η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει απαιτητική, καθώς -όπως είπε- βρίσκεται σε εξέλιξη μία «μεγάλη και συντεταγμένη μάχη», με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων.

Ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων

Ο κ. Σχοινάς έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, υπογραμμίζοντας ότι σε συνθήκες κρίσης δεν υπάρχουν περιθώρια για εντάσεις ή κινήσεις που δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες μπορεί να διαμορφωθεί κοινός τόπος και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σύνθετα ζητήματα που έχουν προκύψει.

«Στη Λέσβο δίνουμε μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε. Και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να χαιρετίσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα βρούμε μια άκρη και ότι οι κραυγές δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση σε τόσο σύνθετα και οξυμένα προβλήματα», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σχοινάς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ