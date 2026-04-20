Λέσβος: Έκκληση Σχοινά για συμμόρφωση στα μέτρα βιοασφάλειας για τον αφθώδη πυρετό -Πρόσθετα μέτρα στήριξης στους πληγέντες - iefimerida.gr

Έκκληση στις τοπικές αρχές της Λέσβου και στους παραγωγούς να συνεργασθούν με την Πολιτεία για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας απήυθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο υπουργός απήυθυνε έκκληση ώστε να καταστεί δυνατός ο περιορισμός και η εκρίζωση του αφθώδους πυρετού, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την εξέλιξη της νόσου στο νησί.



Ο υπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη, επισημαίνοντας ότι «διαχειριζόμαστε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι απλά σε τοπικό, ούτε καν σε εθνικό επίπεδο, αλλά που μπορεί να έχει και Ευρωπαϊκές διαστάσεις», ενώ υπογράμμισε ότι «τα διακυβεύματα είναι πολλά και σημαντικά και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη».

Σχοινάς: Βασικός στόχος είναι να στηριχθούν ουσιαστικά και άμεσα οι παραγωγοί που πλήττονται

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και της τοπικής οικονομίας, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων στήριξης, χωρίς να τίθεται εκ των προτέρων ανώτατο δημοσιονομικό όριο. Όπως ανέφερε, «ο βασικός στόχος είναι να στηριχθούν ουσιαστικά και άμεσα οι παραγωγοί που πλήττονται», με παρεμβάσεις που καλύπτουν τόσο τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου όσο και το εισόδημα, το κόστος ζωοτροφών και τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος. Μάλιστα, ανέφερε ότι σχεδιάζεται «μια νέα ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται εξαιτίας των μέτρων», πέραν των 8 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί για τη στήριξη της μεταποίησης.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων και συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο πεδίο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ξεκαθαρίζοντας ότι «η απαγόρευση της πρόσβασης των κτηνιάτρων στο πεδίο, είναι απαράδεκτη και ποινικά ερευνητέα».



Την ίδια ώρα, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, στη σταδιακή άρση περιορισμών, όπως η διακίνηση ώριμων τυριών, τονίζοντας ότι αυτή θα γίνει μόνο με πλήρη διασφάλιση της βιοασφάλειας. Παράλληλα, απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα προς τους φορείς και τους παραγωγούς να συμβάλουν στην ομαλοποίηση της κατάστασης και στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών του νησιού, όπως το λιμάνι της Μυτιλήνης.

Σχοινάς από Λέσβο: Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η διαχείριση της κρίσης απαιτεί συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, σημειώνοντας ότι «πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί», ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και της φήμης των ελληνικών προϊόντων.



Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης και η Αναπληρώτρια προϊστάμενη στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαίρη Γιαννιού.