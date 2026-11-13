Σχοινάς: Αύξηση 60% στις αποζημιώσεις για τις ζημιές στα δίχτυα των αλιέων -Ικανοποίηση στον κλάδο

Αύξηση κατά 60% στη χρηματοδότηση για τις ζημιές στα αλιευτικά δίχτυα, καθώς και επέκταση της περιόδου αποζημίωσης για το 2025 και το 2026, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.



Ειδικότερα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται από τα 15 στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ η κάλυψη επεκτείνεται σε δύο έτη, αντί για ένα που προβλεπόταν αρχικά. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ανοίγει σήμερα, στις 15:00, καλώντας τους επαγγελματίες αλιείς που πληρούν τις προϋποθέσεις να αξιοποιήσουν το μέτρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Σχοινάς μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των παράκτιων αλιέων στη Νέα Κρήνη Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι «είναι μια σημαντική και γενναιόδωρη κίνηση που σκοπεύει ακριβώς να πάρει από τους ώμους των παράκτιων αλιέων αυτό το βάρος που αισθάνονται».

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στην ήδη ανακοινωθείσα στήριξη για την κάλυψη του κόστους του αλιευτικού πετρελαίου για επτά μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι υψηλές τιμές ενέργειας επιβαρύνουν σημαντικά τον κλάδο.

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών, επισημαίνοντας ότι έχει επιτευχθεί υπερδέσμευση κατά 25% σε σχέση με τους αρχικά προβλεπόμενους πόρους. Ειδική μνεία έκανε και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, σημειώνοντας ότι έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης των αλιευτικών σκαφών από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δυνατότητα που δεν προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο.

«Οι επαγγελματίες ψαράδες δεν αποτελούν απλώς έναν κλάδο της παραγωγής. Είναι ταυτοτικό στοιχείο για την Ελλάδα», τόνισε, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση της ζωής στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, αλλά και στην παρουσία της χώρας στο Αιγαίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος αναφέρθηκε στο νέο αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Κρήνης, προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του υπουργείου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα εγκαίνιά του θα πραγματοποιηθούν σύντομα.

Τα ποσά που προβλέπονται

Το ύψος της αποζημίωσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη δραστηριότητα του αλιευτικού σκάφους: 12,32 ευρώ ανά ημέρα αλιευτικής δραστηριότητας για σκάφη που φέρουν ή υποχρεούνται να φέρουν σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης VMS. 805 ευρώ ετησίως για σκάφη ολικού μήκους κάτω των 6 μέτρων, τα οποία δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS, αλλά έχουν παραγωγική δραστηριότητα και1.763 ευρώ ετησίως για σκάφη μήκους από 6 έως κάτω των 12 μέτρων, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία, καθώς και να είναι καταχωρημένοι στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο. Για κάθε επιλέξιμο σκάφος υποβάλλεται μία αίτηση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής περιγράφονται στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΛΥΘ. Η ενεργοποίηση της δράσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων του υπουργείου για τη στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων, την αντιμετώπιση των αυξημένων δυσκολιών της παράκτιας αλιείας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου.

Ικανοποιημένοι οι παράκτιοι αλιείς

Ικανοποιημένοι από την απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επεκτείνει για δύο χρόνια τις αποζημιώσεις για τις ζημιές στα δίχτυα από θαλάσσια θηλαστικά εμφανίζονται οι παράκτιοι αλιείς.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης Καλαμαριάς και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, πρόκειται για σημαντική οικονομική ανάσα, μετά και τις κινητοποιήσεις του κλάδου πριν από περίπου ενάμιση μήνα.

«Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί θα αποζημιωθούμε για δύο χρόνια από τις ζημιές στα δίχτυα μας από τα θηλαστικά. Η βοήθεια του υπουργείου είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς τους παράκτιους αλιείς», ανέφερε, ευχαριστώντας τον υπουργό για την επίσκεψή του στη Νέα Κρήνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για το ύψος των ζημιών, εξήγησε ότι παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς μπορεί να φτάσουν τα 5.000 ευρώ σε μία χρονιά και τα 2.000 ευρώ την επόμενη, ανάλογα με τα δίχτυα και το μήκος τους που χρησιμοποιεί κάθε επαγγελματίας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι περίπου 9.400 έως 9.600 παράκτιοι αλιείς σε όλη τη χώρα θα επωφεληθούν από το μέτρο, διευκρινίζοντας ότι αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες του κλάδου.

Επόμενη προσδοκία των αλιέων είναι η υλοποίηση των μέτρων στήριξης για το κόστος των καυσίμων. «Είμαστε σε συνεννόηση με τον υπουργό και περιμένουμε τώρα τις επόμενες αποζημιώσεις για το πετρέλαιο τους επόμενους μήνες», σημείωσε ο κ. Τσιπούρας, χαρακτηρίζοντας τη διετή αποζημίωση σημαντική βοήθεια για τους Έλληνες παράκτιους ψαράδες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ