Σχέδιο για τη δημιουργία σύγχρονων καταφυγίων στην Αθήνα -Πότε αναμένονται ανακοινώσεις

Τον σχεδιασμό για τη δημιουργία σύγχρονων καταφυγίων στην Αθήνα, προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επιχειρώντας να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην πολιτική προστασία και την αμυντική προετοιμασία της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τον Δεκέμβριο.

Καταφύγια από την εποχή του Μεταξά

Η πρωτεύουσα δεν διαθέτει σήμερα επαρκείς σύγχρονους χώρους προστασίας του πληθυσμού σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης, καθώς τα περισσότερα από τα υφιστάμενα καταφύγια χρονολογούνται από την εποχή του Μεταξά και θεωρούνται πλέον ακατάλληλα για χρήση.

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Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις στα υπόγεια του πρώην θεάτρου Badminton καθώς επίσης και στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά από αίτημα του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας σύγχρονου καταφυγίου, στους υπόγειους χώρους που υπάρχουν στο θεάτρου Badminton το οποίο μετά από πυρκαγιά κατεδαφίστηκε.

Συστήματα εξαερισμού και εγκαταστάσεις υγιεινής σε σταθμούς του Μετρό

Επιπλέον στον ίδιο σχεδιασμό εξετάζεται και η αξιοποίηση επιλεγμένων σταθμών του μετρό, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκια από τη Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας έχουν ήδη πραγματοποιήσει επισκέψεις σε συγκεκριμένους σταθμούς όπως το Σύνταγμα, προκειμένου να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

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Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η δημιουργία κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού και εγκαταστάσεων υγιεινής, ώστε οι σταθμοί να μπορούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια εφόσον χρειαστεί. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την επίσημη καταγραφή, στην Αττική θεωρούνται μέχρι σήμερα ενεργά περί τα 2.000 καταφύγια.